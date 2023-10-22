【分享】韓漫平臺KAKAO WEBTOON：使用心得、作品推薦、免費追漫小訣竅

「倒數免費＋」這個功能真的很不錯～最快3個小時就可以免費看到新一話！

來自韓國的「‎KAKAO WEBTOON‎」引進多部正版漫畫。近年的熱門「漫改劇」原作，也可以在平臺上搜尋到，如：‎《如蝶翩翩》‎（朴仁煥、宋江等主演‎）、《驅魔麵館》‎（‎趙炳圭、金世正、劉俊相、廉惠蘭等主演‎）、‎《MOVING 異能》‎（‎柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉等主演‎）等。

使用心得：

「KAKAO WEBTOON」作品版頭會以「動畫」呈現，使精緻的畫風更加華麗。去年底（2022年），官方還找來‎「漫撕男女」車銀優、韓韶禧、李洙赫‎為‎《惡女是懸絲木偶》‎拍攝宣傳短片。角色從2D變為3D，令人移不開眼。也有網友表示，希望就以這個組合直接拍電視劇呢！

作品推薦：（從上到下，從左至右）

一、‎《水男孩──好想談戀愛！》‎（已完結）

二、‎《明天也是上班日！》‎（連載中）

三、‎《秘密關係》（連載中）

上述三部皆由「McQueen STUDIO」出品，是同一個世界觀，偶爾還會看到主角們到「隔壁棚」客串。《水男孩》以「大學校園」為背景，而另外兩部則從「職場生活」描寫。畫風乾淨唯美，劇情值得細細品嚐。無論是懵懂的戀愛、社畜的心聲、四角關係的掙扎，總有一個會擊中你！

四、‎《絕色公主的後宮遊戲》‎（連載中）

五、‎《這場婚姻注定凋零》‎（連載中）

六、‎《婚姻這門生意》‎（連載中）

三部作品近期皆加開「18+」專區。《絕色公主》為「穿越」、「逆後宮」題材，另外兩部作品為「重生」題材。女主角們利用經驗及智慧活出不一樣的人生，男主角們則均有「忠犬」屬性，看的實在是心花怒放～

七、‎《同情的形態》‎（已完結，外傳連載中）

為BL作品，曾為師生關係的兩位男主人公在一場婚禮上重逢，並展開一場互相了解、治癒彼此的過程。劇情壓抑寫實，但看著主角們逐漸走出過去、露出笑容，也不由得跟著欣喜。由於韓國有「18+」版本，粉絲們也殷切期盼臺方可以上架呢！

八、‎《我在馴服暴君後落跑了》‎（連載中）

為「重生」題材，前世被家人無情對待、並且被王室鍊成寶劍的女主角，今生誓言要搞垮帝國、藉此報仇雪恨。雖然她陸續達成自己的目的，事情卻逐漸無法預測發展，尤其她一手打造的「暴君」已不復以往，用盡各種手段只為把自己留在身邊…

九、《我與惡魔的終身契約》（連載中）

為「穿越」題材，女主角穿越到小說裡成為反派千金，並且遇到會變身為大狗狗的「惡魔」，兩人在窮鄉僻壤展開一段怦然心動的故事。由於女主角「性情大變」，身邊的人們逐漸對她改觀，並且願意認可及追隨，劇情活潑、可愛。

免費追漫小訣竅：

「KAKAO WEBTOON」有「倒數免費＋」專區，點進去有不少作品最快3小時就可以看到新一話。小編會在早上蒐集「閱讀券」，晚上就可以一口氣看好幾部作品，而且還是好幾話的那種！小編就是用這種方法把上述的推薦作品給追平進度的～不過，「閱讀券」有閱讀時間的限制，要在3日以內看完。若是過了3天，那就要重新使用「閱讀券」囉！

若想要延長閱讀時間，有「借閱券」（可於使用後的365天內閱讀）和「收藏券」兩種「付費」選擇，可以斟酌自己的情況拿出「魔法小卡」購買作品。在這裡，小編想分享一個「小資」方法（小編的手機為安卓系統）：可以至「Play 商店」搜尋「Google 意見回饋獎勵」，該APP不定期有簡單的問券可以填寫，會有獎勵金儲存至「Google Play 餘額」裡。積少成多，時間久了也是一筆金額！

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞