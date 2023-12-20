最高招的強勢正宮〜《大指揮家》李英愛目擊老公偷腥現場〜還一臉平靜恭喜小三懷孕！（EP.3 – 4）

[有雷]超有氣場的李英愛，除了一來就被整個樂團排擠，還在完成了戶外音樂會之後，直接目睹老公與團員在樓梯間激吻的現場。李英愛更大動作上電視澄清老公並沒有外遇，並公開即將演奏作曲家老公的最新作品，這讓前男友為她感到不值與心疼，同時發現了李英愛隱藏多年的秘密。

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車世音（李英愛飾）被團員李雅真（李詩媛飾）通知到樓梯間找她，沒想到目擊了老公金弼與雅真正在激吻中，雖然有些驚恐，此時有人拉住了她，前男友劉正宰（李茂生飾）要她別看。即使老公向她認錯求復合，車世音卻已打定離婚的主意，不接受道歉。



沒想到當日目睹團員與作曲家激吻的人並不只有車世音，團員中吹奏雙簧管的金奉周，平時吸毒成癮，當日也在樓梯間服用藥物，正好撞見了這情景，還拍攝了影片與照片，散佈至網路上，漢江愛樂樂團也因此受到衝擊。理事長劉正宰受到許多股東責難，不過也找出了流出影片的人，甚至找上了金奉周的議員老爸來管訓他。另外一個也湊巧目擊的人則是年輕的首席樂手，她一邊擔心車世音的狀況，一邊也試探雅真。



醜聞消息傳出，劉正宰於公於私都希望作曲家金弼為自己的花心付出代價，以他完全沒能為樂團產出新曲目為理由，直接希望解僱他。車世音雖然心痛，但此時卻大動作登上新聞節目，昭告天下老公根本沒有出軌，所有照片影片均為有心人變造，甚至透露由金弼所創作的樂團新曲目即將公開，讓劉正宰相當傻眼。不過這並不代表車世音原諒了金弼，她告訴金弼「你已經毀掉了我的婚姻，但別想毀掉我的音樂」。



金弼其實是個軟弱又容易放棄的人，即使車世音已公布他即將完成新曲目並替他向學校告假，他仍然無法完成。車世音只好自己也與金弼共同創作，完成了一首美麗的曲目「向日葵」。在創作過程中，小三李雅真竟然闖入，得意得拿出超音波照片宣示主權，正宮車世音完全以自己的音樂為主，即使看到了照片覺得心痛，她仍淡然向眼前的兩人說「恭喜你」。金弼則是進退兩難。



車世音前往排練的途中，竟遭遇嚴重車禍，而擦撞上來的車子正是由李雅真駕駛。雖然李雅真否認自己是刻意撞過來，但金弼完全不相信。在醫院接受治療的車世音，由父親前來勸說是否順便進行抽血檢查，車世音拒絕任何抽血檢查，這讓劉正宰感到奇怪，幕後原因則是車世音母親罹患雷明頓氏症，而且遺傳風險高達50％，這病症將導致漸凍以及失憶，讓車世音不願面對。



車世音在短暫治療後，手臂尚未完全恢復，但仍硬拆掉了繃帶打算上台指揮新作品「向日葵」，上台前的一刻劉正宰告訴車世音，他已得知車世音不願面對的就是雷明頓氏症，車世音能順利演出嗎？



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