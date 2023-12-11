台灣2024跨年北有華莎中有Jessi！台中跨年邀到Jessi，髒話又要飆起來了XD

台中市政府今（11）日宣布跨年晚會請來饒舌女王Jessi！

據台中市政府官方臉書，Jessi將至台中跨年，表演時間會接近午夜倒數，還會有「驚喜大彩蛋」，而Jessi會答應台中市政府邀約，據說是因為場地水湳中央公園能容納20多萬人是「台版紐約中央公園」，且附近夜市（逢甲夜市）相當吸引人。



Jessi是繼台北市政府宣布邀請到MAMAMOO華莎‎之後，第二位確定來台跨年的韓國歌手。Jessi和華莎都是韓國人氣solo歌手，都是「強勢姐姐」，還曾一起組限定女團「退貨遠征隊」，屆時12月31日看來會各自嗨翻台北與台中了。



更有趣的是，由於Jessi 7月來台「7-ELEVEN高雄啤酒節」開唱，曾向台下觀眾詢問高雄人怎麼講「C8」、怎麼講「F**k」，整場瞬間「幹」來「幹」去，當Jessi 10月發行單曲《Gum》時，不少台灣網友開玩笑「Jessi大概是從台灣取得靈感的」。



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