【2023 AAA亞洲明星盛典】完整得獎名單：年度大賞由NewJeans、SEVENTEEN夫碩順、李俊昊成為典禮熱門亮點！

年度戲劇&音樂類的頒獎典禮《2023 AAA》（亞洲明星盛典，Asia Artist Awards，簡稱AAA）於昨晚在菲律賓順利落幕，共56組明星出席典禮，場面非常熱鬧。

【歌手部門】

NewJeans 共獲得兩座年度大賞，SEVENTEEN 以《FML》拿下年度專輯，SEVENTEEN 小分隊 BSS 夫碩順也拿下了年度表演獎。

年度歌手獎：NewJeans

年度歌曲獎：NewJeans〈Ditto〉



年度專輯獎：SEVENTEEN《FML》

年度表演獎：BSS 夫碩順（SEVENTEEN）



年度粉絲獎：林英雄



年度舞台獎：Stray Kids



最佳藝人：AKMU（樂童音樂家）、ITZY、THE BOYZ、LE SSERAFIM、SB19、IVE

最佳表演：LE SSERAFIM

新人獎：ZEROBASEONE（ZB1）

New Wave：姚琛、KINGDOM、Ash Island

人氣獎：林英雄、櫻板46

最佳選擇獎：李泳知、BOYNEXTDOOR、姜丹尼爾、&TEAM、NewJeans、NMIXX、Dreamcatcher、BEN&BEN、林英雄、DINDIN、金在中

Best Producer：Seo Hyun Joo

BEST ICON：TEMPEST、NMIXX、Kep1er

Asia Celebrity：張員瑛、NewJeans、LE SSERAFIM

Focus：LUN8、Hori7on

Hot Trend：NewJeans、SB19、林英雄

BEST Musician：KARD、STAYC、ZEROBASEONE、權恩妃、櫻坂46

BEST Emotive：ONEUS、BOYNEXTDOOR、&TEAM

Fabulous：NewJeans、Stray Kids、林英雄

BEST Creator：3RACHA（Stray Kids）

潛力獎：Lapillus、ATBO、Paul Blanco

最佳音樂錄影帶獎：金在中

【演員部門】

年度演員獎：李俊昊，連續兩年獲得大賞等級的最高殊榮。



最佳演員：金世正、安孝燮、李東輝、李浚赫、Melai Cantiveros Francisco

最佳藝人：坂口健太郎、金宣虎、金智勳

新人獎：文相敏、李恩泉

New Wave：朴宰燦

人氣獎：李俊昊、金世正

BEST ICON：車珠英

Asia Celebrity：坂口健太郎、金宣虎

Scene Stealer：鄭星一

Focus：安桐丘、THE BOYZ金泳勳

Hot Trend：安孝燮、李俊昊

BEST Emotive：金俊勉（EXO SUHO）

Fabulous：Kathryn Bernardo、Daniel Padilla

潛力獎：柳善皓

最佳演技表現：金永大、李濬榮、金俊勉、文佳煐

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