N.Flying李承協&柳會勝今年將第三度來台！受邀桃園跨年陪市民倒數

繼台北市邀請MAMAMOO華莎、台中市邀請Jessi，桃園也請來了韓星陪市民跨年，是今年已第三度來台灣的N.Flying柳會勝與李承協！

*延伸閱讀：台灣2024跨年北有華莎中有Jessi！台中跨年邀到Jessi，髒話又要飆起來了XD‎





韓國樂團N.Flying今年4月曾在台北開唱，7月台北又迎來兩位成員李承協與柳會勝的演唱會，如果加上去年11月的台北巡演，不到一年短短八個月來台三次，「愛台灣」程度相當驚人。



沒想到，N.Flying 12月底又要再來一次！一樣是成員李承協與柳會勝，將參加桃園跨年演唱會「2024桃園星際城STARUP跨年晚會」，還是陪市民倒數的陣容。N.Flying 12月底的到來，將平自己八個月來台三次的紀錄，也會達成2023年來台開唱第二多次韓星的紀錄（三次）。



2023年來台開唱最多次的韓星，最高紀錄是女團MAMAMOO包含小分隊MAMAMOO+（頌樂、玟星），本週六16日是第四次來台，位居其後的除了N.Flying還有而因競演節目《PEAK TIME》打開知名度的男團M.O.N.T，都是來台三次。



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