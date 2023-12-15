台湾跨年韩星阵容再+2！金世正&男团VERIVERY台南跨年，先用中文可爱打招呼～

2024年即将到来，台湾各市府或民间单位都在如火如荼准备跨年晚会，也请来各国歌手包括韩国加入阵容增添「光彩」。

台北市有‎华莎，台中市有‎Jessi，桃园市有N.Flying李承协与柳会胜，今轮到台南市政府公布名单，名单里有金世正&男团VERIVERY！



稍早台南市政府公布完整的「2024台南好Young-圣诞暨跨年活动」表演名单， VERIVERY和金世正就在市府「2024台南好Young跨年晚会」的跨年名单中，记者会上还播出了VERIVERY与金世正向市民打招呼影片。

「创作男团」VERIVERY共7名成员，其中的勇胜、冈旻、延浩、启贤对镜头打招呼，提及台南的美食与风景很知名，甚至提到台南近日被选为「2024全球最酷旅游景点」，很期待亲自体验「台南这个帅气城市」。除了用中文念出晚会名称，VERIVERY也用中文结语：「以上，我们是VERIVERY，谢谢」。



「韩国全能女神」、「God世正」金世正是此名单的压轴，影片中她提了台南美食与美丽风景，还特别提及台南人都很亲切，并剧透了一下会有惊喜，和VERIVERY一样用中文念了晚会名称，小心翼翼用手比划著拼音念出来，模样相当可爱。影片播毕，市府还恭喜她昨（14）日拿下‎《2023 AAA》‎最佳演员人气奖。



▼现场公布名单包含VERIVERY与金世正（‎影片‎23:28附近开始）



「2024台南好Young跨年晚会」就在12月31日，於台南市政府永华市政中心西侧广场举行，SESANG与VERRER可别错过啦！此外，VERIVERY来台跨年，也将和M.O.N.T、N.Flying一同成为2023来台开唱第二多的韩星，皆为三次，第一名是MAMAMOO+包含原团MAMAMOO四次。

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