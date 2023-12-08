潤娥連續9年擔任《MBC歌謠大祭典》MC！主持年末盛典逾10年「還是一樣漂亮」

MBC今（8）日宣布潤娥將與SHINee珉豪、黃旼炫一同主持《2023 MBC歌謠大祭典》。

潤娥自2015年就接下《MBC歌謠大祭典》MC主持棒，今年已是第9年，推特有網友整理潤娥9年來的照片，笑稱她是9年來唯一不變的主持人，「再等10年再把機會留給後輩吧」。



MBC Gayo Daejeon MC since 2015



YoonA the only constant for 9 years let's go for 10 years before giving the juniors the chance#임윤아 #LimYoonA #윤아 #YoonA pic.twitter.com/6uRO4NfKgh — Mystarmyangel (@mystarmyangel) December 8, 2023

‎Theqoo也有網友整理出她生涯主持過的年末盛典列表，她從2009年起主持《KSB演藝大賞》後，有長達14年的年末都陪伴著大家，底下網友不約而同表示現在想到MBC歌謠大祭典就會想到潤娥，對於她能主持那麼久感到相當神奇也佩服，也稱讚她始終都那麼時尚又漂亮。



以下也跟著KSD回顧吧！

▼2009年主持《KSB演藝大賞》



▼2014年主持《KBS歌謠大祝祭》



▼2020年主持《MBC歌謠大祭典》



▼2021年主持《MBC歌謠大祭典》



▼2022年主持《MBC歌謠大祭典》



《2023 MBC歌謠大祭典》將在31日直播。

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