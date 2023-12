潤娥連續9年擔任《MBC歌謠大祭典》MC！主持年末盛典逾10年「還是一樣漂亮」

MBC今(8)日宣布潤娥將與SHINee珉豪、黃旼炫一同主持《2023 MBC歌謠大祭典》。

潤娥自2015年就接下《MBC歌謠大祭典》MC主持棒,今年已是第9年,推特有網友整理潤娥9年來的照片,笑稱她是9年來唯一不變的主持人,「再等10年再把機會留給後輩吧」。



MBC Gayo Daejeon MC since 2015



YoonA the only constant for 9 years let's go for 10 years before giving the juniors the chance#임윤아 #LimYoonA #윤아 #YoonA pic.twitter.com/6uRO4NfKgh