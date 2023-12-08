润娥连续9年担任《MBC歌谣大祭典》MC！主持年末盛典逾10年「还是一样漂亮」

MBC今（8）日宣布润娥将与SHINee珉豪、黄旼炫一同主持《2023 MBC歌谣大祭典》。
润娥自2015年就接下《MBC歌谣大祭典》MC主持棒，今年已是第9年，推特有网友整理润娥9年来的照片，笑称她是9年来唯一不变的主持人，「再等10年再把机会留给后辈吧」。
MBC Gayo Daejeon MC since 2015— Mystarmyangel (@mystarmyangel) December 8, 2023
YoonA the only constant for 9 years let's go for 10 years before giving the juniors the chance#임윤아 #LimYoonA #윤아 #YoonA pic.twitter.com/6uRO4NfKgh
Theqoo也有网友整理出她生涯主持过的年末盛典列表，她从2009年起主持《KSB演艺大赏》后，有长达14年的年末都陪伴著大家，底下网友不约而同表示现在想到MBC歌谣大祭典就会想到润娥，对於她能主持那么久感到相当神奇也佩服，也称赞她始终都那么时尚又漂亮。
以下也跟著KSD回顾吧！
▼2021年主持《MBC歌谣大祭典》
▼2022年主持《MBC歌谣大祭典》
《2023 MBC歌谣大祭典》将在31日直播。
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