润娥连续9年担任《MBC歌谣大祭典》MC！主持年末盛典逾10年「还是一样漂亮」

MBC今（8）日宣布润娥将与SHINee珉豪、黄旼炫一同主持《2023 MBC歌谣大祭典》。

润娥自2015年就接下《MBC歌谣大祭典》MC主持棒，今年已是第9年，推特有网友整理润娥9年来的照片，笑称她是9年来唯一不变的主持人，「再等10年再把机会留给后辈吧」。



MBC Gayo Daejeon MC since 2015



YoonA the only constant for 9 years let's go for 10 years before giving the juniors the chance#임윤아 #LimYoonA #윤아 #YoonA pic.twitter.com/6uRO4NfKgh — Mystarmyangel (@mystarmyangel) December 8, 2023

‎Theqoo也有网友整理出她生涯主持过的年末盛典列表，她从2009年起主持《KSB演艺大赏》后，有长达14年的年末都陪伴著大家，底下网友不约而同表示现在想到MBC歌谣大祭典就会想到润娥，对於她能主持那么久感到相当神奇也佩服，也称赞她始终都那么时尚又漂亮。



以下也跟著KSD回顾吧！

▼2009年主持《KSB演艺大赏》



▼2014年主持《KBS歌谣大祝祭》



▼2020年主持《MBC歌谣大祭典》



▼2021年主持《MBC歌谣大祭典》



▼2022年主持《MBC歌谣大祭典》



《2023 MBC歌谣大祭典》将在31日直播。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻