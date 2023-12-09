三位想駕馭「妹妹頭」的韓國帥哥：BTS柾國、SEVENTEEN淨漢、宋江，髮型比顏值還搶鏡成話題～

髮型不管是對普通人，還是明星來說，真的都特別重要，偏偏這三位處在顏值上位圈的韓國帥哥男星，都想駕馭「妹妹頭」且成為話題人物！

準確來說是三種各有特色的「妹妹頭」，對女生來說是短髮，但對男生來說已經屬於中長髮，顏值不夠還無法輕鬆駕馭這髮型，三位帥哥可以說是十分任性(?)！狠狠用臉來駕馭起來~。

男團BTS防彈少年團的黃金忙內田柾國，曾頂著「妹妹頭」和隊友V出席，當時被稱為是少女波浪捲，還面帶羞澀地讓記者們拍照，更被說是V的女友(?)，可愛的模樣讓大眾留下了深刻的印象。



用可愛的髮型，練著超MAN的拳擊運動~



男團SEVENTEEN的天使二哥尹淨漢，則是以美貌征服了許多粉絲，他試過的髮型千萬種，長髮也是他的招牌標誌，在今年就用燙捲的妹妹頭示人，

特別是日本的宣傳活動時期，用捲髮做出各種可愛造型，也被許多粉絲說是可愛的小羊捲髮。（淨漢的美貌真的是太無敵了！！！）



最後，就是演員宋江在Netflix熱門續作《Sweet Home 2》中，他所飾演的車賢秀在人類怪物化的末世裡存活，一雙無辜大眼配上這顆「微捲妹妹頭」可以說是非常合適～。



第二季一開始是短髮



（原作男主髮型本來就是微捲，第一季時就有完美還原過，只是比第二季的長度再短一點）



大家對想駕馭「妹妹頭」的帥哥們，有什麼想法呢～？

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