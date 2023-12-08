《大指揮家：弦上的真相》李英愛：「想飾演女指揮家是出自於身為演員的野心！」

李英愛在睽違多年推出的新電視劇作品《大指揮家：弦上的真相》中，飾演一位女性指揮家，而她表示選擇這部作品的原因是音樂，而在韓國電視劇中也沒有出現過女性指揮家的角色，於是產生了身為演員的野心。

演員李英愛的新作品《大指揮家：弦上的真相》即將於12月9日播出，這是由2018年播出的法國電視劇作品為原著所改編的。李英愛將飾演一位女性指揮家車世音，李英愛也為了演出這角色而從去年11月就開始練習，她飾演的車世音還曾經是小提琴家，於是劇中也需要有小提琴的演奏畫面，李英愛除了練習指揮，同時也練習小提琴的演奏。



以指揮以及古典音樂為題材的電視劇並不算多，以古典音樂指揮家為主角的電視劇，大家印象最深刻的應該是2008年游金明敏所主演的《貝多芬病毒》，也已經過了好長一段時間。李英愛也對本次的作品非常有自信，請大家期待。《大指揮家：弦上的真相》描述音樂人車世音時隔20年從海外重新返回韓國後所發生的事情，她更被傳出過往曾向管弦樂團的團員開槍！



製作團隊也說明了本劇看點，車世音隱藏著人生中的秘密，同時也希望尋找出管弦樂團命案的真相，車世音的老公兼作曲家，由演員金榮在飾演，而車世音的舊情人，同時也是一位企業會長的林成均則由演員李茂生飾演。全劇共有12集，12月9日晚間即將公開。



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