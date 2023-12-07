《無人島的DIVA》蔡鍾協靠眼神流露真情：「讓我成長的一部難忘作品」最愛的名場面是這一幕

演員蔡鍾協在《無人島的DIVA》中再度發揮善良又溫暖的面貌，飾演從小到大都無怨無悔守護朴恩斌實現夢想的基浩，也得到許多觀眾們的喜愛。而他也表示這部作品讓他成長不少。

蔡鍾協在劇中所飾演的姜保杰一角，成功詮釋出相當細膩的情感，他的臉上總是帶著深邃的眼神以及複雜的表情，時常令觀眾們對劇中他的遭遇感到心疼，而蔡鍾協的演技實力也漸漸累積。蔡鍾協也表示，雖然電視劇已經播畢但是很沒有實感，心中感覺空蕩蕩的，不過也為他留下了非常棒的回憶，讓他相當開心。



關於劇中人物的設定，蔡鍾協有許多場戲都必須對眼前的朴恩斌隱藏自己的情感，甚至到面無表情的樣子。劇中分成兩段，一段是一開始的沉默寡言，並且必須向徐木河隱瞞身分，第二段則是基浩的身分被揭開之後，人物的表現上應該有所變化，如何呈現這前後的不同差異，蔡鍾協坦言讓他苦惱了許久。俗話說「眼神騙不了人」，即使一開始想對徐木河隱瞞自己的情感，但眼神中仍會流露出對她的心意，所以蔡鍾協特別努力，透過眼神表達出細膩的情感轉換。



蔡鍾協在《無人島的DIVA》所選出的名台詞與名場面會是什麼呢？蔡鍾協表示有很多場戲都讓他記憶猶新，不過如果一定要選出一個的話，應該是保杰對木河說出自己就是鄭基浩的這一場戲，因為這時不需要再隱藏自己的真正身份，從此開始能夠真實地表現自己，讓他很喜歡此時此刻的保杰。而蔡鍾協最愛的名台詞則是貫通全劇的這句「只要懇切的期望，總有一天願望會以你想像不到的方式實現。」他也覺得這句話可能同時給許多觀眾們帶來很大的勇氣。



《無人島的DIVA》開播之後，蔡鍾協正如火如荼地在海外進行另一部電視劇的拍攝，雖然沒有實際感受到保杰受到歡迎的程度，但他表示透過SNS也發現多了很多網友留言，漸漸感覺得到人氣。關於接下來想挑戰的作品與角色類型，蔡鍾協表示真的有很多都想挑戰，只想一步一步慢慢的寬闊自己的戲路。



蔡鍾協也表示自己與很多好人們一起度過了愉快的拍攝時光，留下珍貴又美好的回憶以外，對於這個角色的演繹方式他也煩惱了許多，因此這部作品也為他的演員生涯中帶來了成長。被問到想對保杰說的話，蔡鍾協說，自己在保杰身上學到了很多關於愛情與信任，這段時間應該很辛苦，希望保杰別再獨自忍耐著，能夠笑笑地過生活。希望以後保杰也能好好照顧家人們與木河，過著幸福的生活。蔡鍾協也再度感謝大家對《無人島的DIVA》的支持，讓他覺得相當幸福。



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