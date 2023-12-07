《和我老公結婚吧》朴敏英慘遭渣男老公＆摯友背叛！從李伊庚「換乘」羅人友，並展開復仇！

《和我老公結婚吧》由朴敏英、羅人友、李伊庚、宋昰昀主演，改編自同名網路漫畫。

該劇講述患癌女子姜智媛在目睹渣男老公與摯友出軌後慘遭殺害，緊接著穿越回10年前，誓言要將如陰溝般的命運還給他們，並重新開創自身命運的奇幻復仇故事。



而朴敏英為了詮釋「罹癌角色」，更將體重減到只有37kg，付出巨大的努力。當時劇照一公開就讓網友紛紛表示：「為了還原原作角色，真的好敬業」、「本來就已經夠瘦了啊」、「太敬業，要注意身體健康啊」、「歐膩好努力」、「真的太瘦了」等等。



公開的最新預告中，當結婚進行曲響起的同時，朴敏煥（李伊庚 飾）正在等待著新娘入場，但...穿著黑色禮服的姜智媛（朴敏英 飾）和穿著白色婚紗的鄭秀敏（宋昰昀 飾）竟然牽著手一起登場，給觀眾們帶來了反轉。



姜智媛親自把摯友鄭秀敏的手遞給前夫朴敏煥，並說：「恭喜你！和我扔掉的垃圾結婚。」冷冰冰的眼神壓倒氣氛。之後，姜智媛轉過身、臉上帶著笑容，走向注視著一切的劉志赫（羅人友 飾），兩人牽著手與朴敏煥和鄭秀敏面對面。劉志赫全力支持協助姜智媛的復仇，他們縝密的計畫是什麼？令人好奇呢！



而《和我老公結婚吧》由《朝鮮精神科醫師劉世豐》的朴元國導演執導，《日與夜》的申儒潭編劇執筆，將在明年（2024年）1月1日首播。

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