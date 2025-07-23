李英愛重返小螢幕！攜手金英光主演《恩秀的好日子》

「國民氧氣女神」李英愛將透過KBS 2TV全新週末迷你劇《恩秀的好日子》（暫譯、《은수 좋은 날》）強勢回歸電視劇。 製作組公開了首次劇本閱讀現場，李英愛、金英光、朴埇佑等主演全員到齊，展現高度默契與專業演技，令人期待正劇播出。

《恩秀的好日子》是一部動作驚悚類型作品，講述一位為了保護家人而奮不顧身的家長，與擁有雙重身份的老師，因偶然撿到一個裝有毒品的包包而被迫展開殊死合作的故事。

李英愛飾演女主角「姜恩秀」，一名為家庭付出一切的母親，她在角色中自然切換絕望、危機與堅定的情感層次，展現極具張力的演技。金英光則飾演課後美術老師「李慶」，白天是學生們喜愛的教師，夜晚則化身為夜店活動策劃（MD），雙面人生帶來濃厚懸疑氛圍。資深演員朴埇佑飾演老練刑警「張泰久」，專注於追查毒品販賣組織的真相，他透過細膩詮釋，完美展現角色的鋒利與領袖氣質。除此之外，演員裴秀彬、趙妍熙、黃宰悅、都尚宇、吳妍兒、李圭成等也參與演出，在劇本閱讀現場就已展現高度角色投入，提升觀眾期待值。



主演們也紛紛表達了對作品的期待與抱負。 李英愛表示：「希望《恩秀的好日子》能成為KBS電視劇以及我們演員的一個轉折點。」金英光則說：「這部劇描繪了所有人物各自的慾望，很榮幸能與李英愛前輩、朴埇佑前輩合作。」朴埇佑透露：「這部令人期待的作品成為現實，讓我非常開心。 觀眾一定會在層層反轉的劇情中感受到緊張與樂趣。」

據悉，《恩秀的好日子》將於9月20日晚正式與觀眾見面，勢必成為下半年備受矚目的話題之作。

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