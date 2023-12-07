《无人岛的DIVA》蔡钟协靠眼神流露真情：「让我成长的一部难忘作品」最爱的名场面是这一幕

演员蔡钟协在《无人岛的DIVA》中再度发挥善良又温暖的面貌，饰演从小到大都无怨无悔守护朴恩斌实现梦想的基浩，也得到许多观众们的喜爱。而他也表示这部作品让他成长不少。

蔡钟协在剧中所饰演的姜保杰一角，成功诠释出相当细腻的情感，他的脸上总是带著深邃的眼神以及复杂的表情，时常令观众们对剧中他的遭遇感到心疼，而蔡钟协的演技实力也渐渐累积。蔡钟协也表示，虽然电视剧已经播毕但是很没有实感，心中感觉空荡荡的，不过也为他留下了非常棒的回忆，让他相当开心。



关於剧中人物的设定，蔡钟协有许多场戏都必须对眼前的朴恩斌隐藏自己的情感，甚至到面无表情的样子。剧中分成两段，一段是一开始的沉默寡言，并且必须向徐木河隐瞒身分，第二段则是基浩的身分被揭开之后，人物的表现上应该有所变化，如何呈现这前后的不同差异，蔡钟协坦言让他苦恼了许久。俗话说「眼神骗不了人」，即使一开始想对徐木河隐瞒自己的情感，但眼神中仍会流露出对她的心意，所以蔡钟协特别努力，透过眼神表达出细腻的情感转换。



蔡钟协在《无人岛的DIVA》所选出的名台词与名场面会是什么呢？蔡钟协表示有很多场戏都让他记忆犹新，不过如果一定要选出一个的话，应该是保杰对木河说出自己就是郑基浩的这一场戏，因为这时不需要再隐藏自己的真正身份，从此开始能够真实地表现自己，让他很喜欢此时此刻的保杰。而蔡钟协最爱的名台词则是贯通全剧的这句「只要恳切的期望，总有一天愿望会以你想像不到的方式实现。」他也觉得这句话可能同时给许多观众们带来很大的勇气。



《无人岛的DIVA》开播之后，蔡钟协正如火如荼地在海外进行另一部电视剧的拍摄，虽然没有实际感受到保杰受到欢迎的程度，但他表示透过SNS也发现多了很多网友留言，渐渐感觉得到人气。关於接下来想挑战的作品与角色类型，蔡钟协表示真的有很多都想挑战，只想一步一步慢慢的宽阔自己的戏路。



蔡钟协也表示自己与很多好人们一起度过了愉快的拍摄时光，留下珍贵又美好的回忆以外，对於这个角色的演绎方式他也烦恼了许多，因此这部作品也为他的演员生涯中带来了成长。被问到想对保杰说的话，蔡钟协说，自己在保杰身上学到了很多关於爱情与信任，这段时间应该很辛苦，希望保杰别再独自忍耐著，能够笑笑地过生活。希望以后保杰也能好好照顾家人们与木河，过著幸福的生活。蔡钟协也再度感谢大家对《无人岛的DIVA》的支持，让他觉得相当幸福。



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