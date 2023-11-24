KARA具荷拉去世4周年，「具荷拉法」仍未獲通過！生母神隱20年分走近半遺產引全韓民眾氣憤

4年前的今天，KARA具荷拉被發現在家中失去呼吸，隨後童年離家的生母突然回來分財產，讓大眾都難以接受。 4年過去，禁止失職父母繼承財產的「具荷拉法」仍停在國會，未獲通過。

2019年11月24日晚間6時許，具荷拉被警方發現在家中身亡，年僅28歲。 消息一出，整個演藝圈和普通大眾都震驚不已，很多業內活動紛紛宣佈取消，以表達對故人的哀悼之情。



具荷拉是在2008年加入女團KARA躋身演藝圈，團體活動期間發行了《STEP》《Lupin》《Mister》等多首至今仍是K-POP經典的名曲。 2015年推出SOLO專輯《Alohara （Can You Feel It？） 》，陸續發行寫真書、出演網劇、擔任節目MC等，積極展開個人活動。





2018年具荷拉以傷害、威脅、非法偷拍性愛影片等嫌疑起訴前男友A某，出示驗傷報告稱被打到子宮出血，事業與身心都受到沉重打擊。 最終法院在2020年對偷拍之外的四項罪名（傷害、威脅、損毀財物、強迫）認定有罪，判處A某1年有期徒刑，已於2021年出獄。

這期間具荷拉經歷了好友Sulli突然過世的打擊，自己也長期被網路暴力和抑鬱症折磨、一度嘗試自盡幸被救回，最終在2019年11月離開人世。 那一天距離她發行首張日本單曲《Midnight Queen》僅過去11天，與Sulli過世相隔僅41日。



最為戲劇性的一幕發生在具荷拉過世之後。 具荷拉9歲時母親離家出走杳無音信，時隔20年竟突然現身葬禮並要求分走具荷拉一半遺產。 具荷拉的哥哥和父親對此提出異議，哥哥具浩仁起訴生母，表示具荷拉「一生都在與遭到拋棄的心理創傷作鬥爭」，要求重新劃分遺產。

法院考慮到具荷拉父親在養育方面的貢獻，最終判定父母以6：4繼承具荷拉遺產。 隨後具浩仁發起「具荷拉法」提案，呼籲政府立法禁止遺棄子女的父母繼承子女遺產，獲得超過10萬韓國民眾支持。 該法案早在2021年已通過國務會議，但至今仍因各種原因滯留國會，未正式獲得通過。



此外，具荷拉生前所屬女團KARA在去年重新聚首活動、發行了紀念出道15週年的專輯《MOVE AGAIN》，主打歌《WHEN I MOVE》MV中特意為具荷拉留了一個空位，成員們PO合照時亦全部標記了具荷拉的帳號，讓粉絲們倍感動容。





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