具荷拉多次在IG提及惡評和憂鬱症：「哪怕只有一次，請給我善意的視線吧」

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具荷拉單是今年就在SNS上兩次表示受到惡評困擾，還談到憂鬱症，然而惡評者還是沒有停止攻擊......

今年4月，具荷拉被指做了雙眼皮手術，她表示自己是接受眼瞼下垂矯正術：「從小活動到現在，受到了無數惡評帶來的大量心理痛苦。 年紀輕也可以接受眼瞼下垂矯正術，都是有原因的啊。 我也是每一天都努力生活的人。 不管是什麼模樣，希望大家用善意的視線看我，即便只有一次。 」



因為和前男友打官司，5月20具荷拉曾在IG留言：「不想再繼續假裝幸福，假裝沒關係。 也不想讓別人擔心。 」還在IG Story裡寫：「即使辛苦也裝作不辛苦，生病也裝作沒有生病。 一句話既可以殺人也可以救人。 如果了解話語的重量，會不會對自己即將說出的話更加慎重呢。 」



6月時，具荷拉終於通過IG Story宣佈要跟惡評對抗：「也是為了我的精神健康，希望成為能讓大家給我善意的視線和言語的人。 」

此外，具荷拉還吐露了關於憂鬱症的心境：「憂鬱症不是那麼簡單的。 因為太舒服所以得憂鬱症？ 我擁有的都是靠努力工作換來的。 還是說，你不知道你也可能患上憂鬱症、可能生病呢。 能夠慰藉彼此傷痛的美麗心靈，在哪裡呢？ 」

「公眾人物和藝人並非什麼都不做就有的賺。 在私生活的每個細節都要無比都謹慎，還有對親人朋友也無法訴說的痛苦，那即便說了也無法被理解的痛苦。 雖然表達是個人的自由，但在寫下惡評之前，能不能先想想我究竟是什麼樣的人呢？ 」



（圖源：具荷拉IG）

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