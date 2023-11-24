KARA具荷拉去世4周年，「具荷拉法」仍未获通过！生母神隐20年分走近半遗产引全韩民众气愤

4年前的今天，KARA具荷拉被发现在家中失去呼吸，随后童年离家的生母突然回来分财产，让大众都难以接受。 4年过去，禁止失职父母继承财产的「具荷拉法」仍停在国会，未获通过。

2019年11月24日晚间6时许，具荷拉被警方发现在家中身亡，年仅28岁。 消息一出，整个演艺圈和普通大众都震惊不已，很多业内活动纷纷宣布取消，以表达对故人的哀悼之情。



具荷拉是在2008年加入女团KARA跻身演艺圈，团体活动期间发行了《STEP》《Lupin》《Mister》等多首至今仍是K-POP经典的名曲。 2015年推出SOLO专辑《Alohara （Can You Feel It？） 》，陆续发行写真书、出演网剧、担任节目MC等，积极展开个人活动。





2018年具荷拉以伤害、威胁、非法偷拍性爱影片等嫌疑起诉前男友A某，出示验伤报告称被打到子宫出血，事业与身心都受到沉重打击。 最终法院在2020年对偷拍之外的四项罪名（伤害、威胁、损毁财物、强迫）认定有罪，判处A某1年有期徒刑，已於2021年出狱。

这期间具荷拉经历了好友Sulli突然过世的打击，自己也长期被网路暴力和抑郁症折磨、一度尝试自尽幸被救回，最终在2019年11月离开人世。 那一天距离她发行首张日本单曲《Midnight Queen》仅过去11天，与Sulli过世相隔仅41日。



最为戏剧性的一幕发生在具荷拉过世之后。 具荷拉9岁时母亲离家出走杳无音信，时隔20年竟突然现身葬礼并要求分走具荷拉一半遗产。 具荷拉的哥哥和父亲对此提出异议，哥哥具浩仁起诉生母，表示具荷拉「一生都在与遭到抛弃的心理创伤作斗争」，要求重新划分遗产。

法院考虑到具荷拉父亲在养育方面的贡献，最终判定父母以6：4继承具荷拉遗产。 随后具浩仁发起「具荷拉法」提案，呼吁政府立法禁止遗弃子女的父母继承子女遗产，获得超过10万韩国民众支持。 该法案早在2021年已通过国务会议，但至今仍因各种原因滞留国会，未正式获得通过。



此外，具荷拉生前所属女团KARA在去年重新聚首活动、发行了纪念出道15周年的专辑《MOVE AGAIN》，主打歌《WHEN I MOVE》MV中特意为具荷拉留了一个空位，成员们PO合照时亦全部标记了具荷拉的帐号，让粉丝们倍感动容。





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