《SBS演技大賞》「大賞」競爭激烈！《模範計程車2》李帝勳 VS《惡鬼》金泰梨，韓網引發熱烈討論

一年一度三大電視台的頒獎典禮又即將到來！追了一整年的劇的大家，一定都很好奇誰能拿下大獎吧～？

近日，韓網也掀起討論，原PO提到MBC《戀人》南宮珉、KBS《偶然遇見的你》金東旭幾乎是沒有其他競爭人選，唯一競爭較激烈的就是SBS電視台！到底會是《模範計程車2》李帝勳還是《惡鬼》的金泰梨呢？



《模範計程車》在2021年播出時受到許多觀眾的喜愛，今年也以第二季回歸！李帝勳飾演「彩虹運輸」代表司機「金道奇」，為了接受受害者的請託，他在這季扮演過王道奇、巫師、囚徒、農夫、情聖、夜店保全等副角色，劇中展現精湛的演技和華麗的動作戲。最高收視更達21%，播出期間也一直佔據話題性排行第一，不少觀眾又期待會又第三季呢 XD



金泰梨在《惡鬼》中飾演「具散影」一角，夢想著「平凡的生活」的N年次公務員考試生，在拿到爸爸留下的遺物後，卻遭到惡鬼糾纏，劇中她挑戰一人分飾兩角，「雙面演出」也獲得許多好評，播出期間還有網友整理出各種名場面，而《惡鬼》的收視率也一直保持在10％。



會由誰拿下《SBS演技大賞》的大賞？也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「當然是李帝勳」、「金泰梨GOGO」、「李帝勳上次也沒拿到，覺得很可惜，這次就拿到吧」、「哇 這個好激烈啊」、「當然是李帝勳了 ！收視率差2倍，演技也很好」、「金泰梨在《惡鬼》裡的演技真的瘋了」、「哇 兩部我都看了，真的好難啊」、「李帝勳大賞、金泰梨最佳演技獎」、「兩個人都做得很好！感覺都能接受」等等。

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