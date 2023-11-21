《PEAK TIME》「21點」以新團名「24K+」出道！成員擁超強Rap時宇、撒嬌超可愛YUMA

選秀節目《PEAK TIME》讓許多觀眾挖掘了寶藏團體，近期除了「14點」GHOST9與「2點」NTX之外，「21點」24K+也在今（21）日正式出道發行專輯。

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《PEAK TIME》裡化名「21點」，與「8點」DKB、「20點」M.O.N.T、「23點」大國男兒（現KIJ、藍俊奐）曾組B聯隊合作過精彩舞台，原名「24K」的「24K+」是經過多代成員更迭的。「24K」最早成立於2012年，現任成員為18年、19年加入的韓籍成員奇勇、時宇、林燦，及2022年加入的兩名日籍成員YUMA與TAKERU，而今改名「24K+」要帶出全新面貌。



為了以「24K+」重新出發，官方IG甚至清空做了整頓，全心為「24K+」宣傳。24K+今發行首張專輯迷你專輯《Roller Coaster》出道，主打歌〈Roller Coaster〉由林燦作詞作曲，時宇自創Rap。隊長時宇說明歌曲意涵是想表達因疫情拖延了與粉絲見面的時間，心情就像雲霄飛車七上八下，而現在倒因為要和粉絲真正相見了，心情又如暢行無阻的雲霄飛車激動。



時宇曾在《PEAK TIME》B聯隊「Rap B」表演展現超強Rap實力，評審都讚嘆他能在短短一年練成高水準的Rap，觀眾也相當訝異24K裡藏著這樣的寶藏Rapper，對24K更加關注。「Vocal B」的林燦的美聲、「Dance B」的奇勇、YUMA、TAKERU的舞蹈也各有亮眼之處。



24K被淘汰後，受邀在決賽表演節目贈予的新歌〈Step by Step〉，驚豔許多觀眾，尤其是成員YUMA可愛的撒嬌動作，連「15點」BLK成員泰彬和一景都忍不住在直播稱讚「超可愛」甚至模仿。24K+〈Roller Coaster〉和〈Step by Step〉相似，整體同樣呈現清新活潑的風格，從宣傳圖、專輯包裝到MV，粉絲都覺得相當可愛呢！



▼快來看快來聽〈Roller Coaster〉吧！



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