《PEAK TIME》「21点」以新团名「24K+」出道！成员拥超强Rap时宇、撒娇超可爱YUMA

选秀节目《PEAK TIME》让许多观众挖掘了宝藏团体，近期除了「14点」GHOST9与「2点」NTX之外，「21点」24K+也在今（21）日正式出道发行专辑。

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《PEAK TIME》里化名「21点」，与「8点」DKB、「20点」M.O.N.T、「23点」大国男儿（现KIJ、蓝俊奂）曾组B联队合作过精彩舞台，原名「24K」的「24K+」是经过多代成员更迭的。「24K」最早成立於2012年，现任成员为18年、19年加入的韩籍成员奇勇、时宇、林灿，及2022年加入的两名日籍成员YUMA与TAKERU，而今改名「24K+」要带出全新面貌。



为了以「24K+」重新出发，官方IG甚至清空做了整顿，全心为「24K+」宣传。24K+今发行首张专辑迷你专辑《Roller Coaster》出道，主打歌〈Roller Coaster〉由林灿作词作曲，时宇自创Rap。队长时宇说明歌曲意涵是想表达因疫情拖延了与粉丝见面的时间，心情就像云霄飞车七上八下，而现在倒因为要和粉丝真正相见了，心情又如畅行无阻的云霄飞车激动。



时宇曾在《PEAK TIME》B联队「Rap B」表演展现超强Rap实力，评审都赞叹他能在短短一年练成高水准的Rap，观众也相当讶异24K里藏著这样的宝藏Rapper，对24K更加关注。「Vocal B」的林灿的美声、「Dance B」的奇勇、YUMA、TAKERU的舞蹈也各有亮眼之处。



24K被淘汰后，受邀在决赛表演节目赠予的新歌〈Step by Step〉，惊艳许多观众，尤其是成员YUMA可爱的撒娇动作，连「15点」BLK成员泰彬和一景都忍不住在直播称赞「超可爱」甚至模仿。24K+〈Roller Coaster〉和〈Step by Step〉相似，整体同样呈现清新活泼的风格，从宣传图、专辑包装到MV，粉丝都觉得相当可爱呢！



▼快来看快来听〈Roller Coaster〉吧！



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