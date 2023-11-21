都逢結局週，《閃亮的西瓜》話題性擊敗《戀人》！創連續7週都上升紀錄

據知名韓國調查機構GOODDATA數據，tvN《閃亮的西瓜》在結局週以第一名完美做結，也逢結局的MBC《戀人》遭篡位落至第二。

GOODDATA 11月第三週數據顯示，《閃亮的西瓜》攻下TV-OTT戲劇榜單冠軍，且播映以來話題性只升不減，創下連續七週話題性都是上升的紀錄，過去只有《SKY Castle》、《我的解放日記》和《紅氣球》達到過這種只升不減的紀錄，可見《閃亮的西瓜》起初不見得在所有戲劇裡出眾，但漸漸走出口碑，佳績有目共睹。



▼前十名分別為《閃亮的西瓜》、《戀人》、《無人島的Diva》、《精神病房也會迎來清晨》、《高麗契丹戰爭》、《大力女子姜南順》、《婚禮大捷》、《完美的結婚公式》、《7人的逃脫》、《非法正義》



演員的部分倒不太一樣了，《戀人》男女主角南宮珉、安恩真佔前兩名，《閃亮的西瓜》兩名男主角崔顯旭與厲雲分佔第3、第5名，女主角之一的申銀秀第8名，另名女主角薛仁雅惜未進前10。《閃亮的西瓜》播出前期只有崔顯旭和厲雲佔前位，到中期崔顯旭和厲雲兩人雖降，但申銀秀與薛仁雅都追上來，明顯四名主演人氣差距逐漸縮小。



▼前十名分別為《戀人》南宮珉、《戀人》安恩真、《閃亮的西瓜》崔顯旭、《無人島的Diva》朴恩斌、《閃亮的西瓜》厲雲、《無人島的Diva》蔡鍾協、《精神病房也會迎來清晨》朴寶英、《閃亮的西瓜》申銀秀、《大力女子姜南順》李瑜美、《大力女子姜南順》金廷恩



回顧上週GOODDATA數據，該機構曾表示《閃亮的西瓜》收視率僅維持在3%左右，但網路上搜尋統計可知主要觀眾是10代到20代，搜尋比例佔40%，遠遠超過全部戲劇平均的27%，由此可推測《閃亮的西瓜》透過各種網路平台宣傳的效益相當好，劇情本身也成功吸引更多人收看。



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