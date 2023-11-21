《白晝之月》冒新招，金永大「拎起」差點摔倒的表藝珍XD 前世虐戀越來越複雜（EP.6）

《白晝之月》最新第6集，姜英花（表藝珍飾）在撞見附在韓俊午身上的道河（金永大飾）後陷入混亂，前世情節則是發展捉摸不透讓觀眾混亂。
姜英花撞見道河靈魂後想起了幼時的夢魘，她還是無法理解自己怎麼夢到那些夢、怎會看到靈魂。一次買醉，姜英花不斷直呼道河「大人」，道河瞬間忘記自己要解決姜英花（或說是心軟）。有趣的是，姜英花絆倒之時，場面不像一般浪漫愛情劇來個男主角公主抱，道河是抓住她的衣領再讓她往自己身上靠。後續劇情才會公開兩人身體貼身體時的對話，姜英花問道河心臟為何跳如此快，道河直言「不是我的心臟」。
鄭伊瑟（鄭信惠飾）單方面宣布與韓俊午交往，姜英花撞見宣布現場更不舒服了。她想弄懂「大人」是怎麼回事，找到了海印及海印的師父，師父僅透露「護身符」終究會回到主人身上。姜英花再次質問道河，道河對她說「妳曾是我的妻子」。回顧前世，正是道河在迎娶韓麗塔那天，將蓮子串起來的項鍊親手戴到她身上說要保護她。
預告還揭曉，道河養父（李璟榮飾）不曉得打何算盤，是他強迫道河選擇殺掉韓麗塔或是迎娶她。道河養父是想製造道河被殺的殺機，故意讓韓麗塔更接近道河？道河養父又為何恨意也延續了千年？他也得殺掉道河才能解怨不再當地縛靈嗎？道河養父持續利用石代表（鄭雄仁飾）的身體對付道河，看起來把腦筋動到開端娛樂律師（李準赫飾）身上。
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