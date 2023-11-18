卓在勳經紀人名字竟然叫「西巴」！李孝利不相信接過電話：「是西巴嗎？」要笑翻啦～

卓在勳與申圭鎭主持的YouTube節目《No Back卓在勳》，近日邀請到時隔6年回歸的「國民妖精」李孝利，卓在勳和李孝利兩人鬥嘴、互嗆互噹，笑翻觀眾啦！

「把身邊工作人員的名字都一一記住了？」卓在勳問，李孝利反問：「我會盡力記住名字，那你記得經紀人的名字嗎？」「我經紀人的名字當然知道啊……叫『西巴』（시바）。」卓在勳的回答驚呆了李孝利，因為聽起來很像髒話「씨팔」啊！



「為什麼名字叫『西巴』？是狗狗嗎？」「不是，我的經紀人就叫『西巴』啊！很忙的時候找不到他就會：『唉唷那個西巴小子去哪了？』」「現在還有誰會這樣罵經紀人？」「不是在罵他！」「你到現在還是這樣嗎？現在不能這樣對經紀人，陋習都要摒棄！」



為了證明經紀人真的叫「西巴」，卓在勳嘗試打給電話，後來「西巴」打來，李孝利直接搶來手機接電話：「西巴嗎？是西巴嗎？」「西巴」很正常的答「是」，換卓在勳接電話，卓在勳又趁機偷渡(?)髒話：「呀！西巴小子你在哪裡？」然後趁爆笑出聲前掛了電話。



「名字怎麼會叫『西巴』？」李孝利還是覺得非常神奇，聽了申圭鎭解釋那是教會取的洗禮名「李『赫西巴』」（可能是源於Hephzibah）仍困惑不已，卓在勳偷笑(?)：「不是……我常常這樣被誤會。」



此集《No Back卓在勳》不到一週觀看次數便破500萬！觀眾都覺得兩人互嗆攻防太好笑，笑點超級密集！甚至敲碗兩人正式合作一部綜藝節目呢！



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