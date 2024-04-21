曾經的濟州島熱門打卡點！李孝利與丈夫李尚順經營的咖啡廳5月底歇業，曾獲「藍絲帶獎」

曾經門庭若市的、位於濟州島的李孝利家的咖啡店最終宣布閉店。

該咖啡店於日前通過IG公佈了停業的消息，稱：「本店將於5月31日結束營業。 我們開設這家咖啡店的初衷是為了向喜歡咖啡的人們介紹優質咖啡豆和全國優秀的烘焙咖啡廠家的咖啡。 自2022年7月開始至今，受到了許多關愛和關注。 再次感謝所有來過的人們。 對於無法接待更多客人這一點感到非常遺憾，本店將於5月1日起，一個月內以無需預約的方式開放。 」

婚後生活重心移到濟州島的李尚順和李孝利夫婦於2022年7月1日在本地九河郡東福裡開設了這家咖啡廳，李尚順有時會親自到店為客人們沖泡咖啡，甚至李孝利也會時不時現身與客人們合影，咖啡店從營業初期開始就吸引了無數粉絲、咖啡愛好者和遊客等前來打卡，是濟州島必去「景點」之一。 這也導致了因大量人流的湧入，時常發生周圍交通癱瘓的狀況，加之原料缺貨等，李孝利夫婦一度將門店能改為預約制運營。

2023年5月，僅開業10個月的這家咖啡店還獲得了「藍絲帶獎」（韓國版米其林餐廳指南，由一般公眾評審員和專業美食評審員評定）。

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