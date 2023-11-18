卓在勋经纪人名字竟然叫「西巴」！李孝利不相信接过电话：「是西巴吗？」要笑翻啦～

卓在勋与申圭鎭主持的YouTube节目《No Back卓在勋》，近日邀请到时隔6年回归的「国民妖精」李孝利，卓在勋和李孝利两人斗嘴、互呛互当，笑翻观众啦！

「把身边工作人员的名字都一一记住了？」卓在勋问，李孝利反问：「我会尽力记住名字，那你记得经纪人的名字吗？」「我经纪人的名字当然知道啊……叫『西巴』（시바）。」卓在勋的回答惊呆了李孝利，因为听起来很像脏话「씨팔」啊！



「为什么名字叫『西巴』？是狗狗吗？」「不是，我的经纪人就叫『西巴』啊！很忙的时候找不到他就会：『唉唷那个西巴小子去哪了？』」「现在还有谁会这样骂经纪人？」「不是在骂他！」「你到现在还是这样吗？现在不能这样对经纪人，陋习都要摒弃！」



为了证明经纪人真的叫「西巴」，卓在勋尝试打给电话，后来「西巴」打来，李孝利直接抢来手机接电话：「西巴吗？是西巴吗？」「西巴」很正常的答「是」，换卓在勋接电话，卓在勋又趁机偷渡(?)脏话：「呀！西巴小子你在哪里？」然后趁爆笑出声前挂了电话。



「名字怎么会叫『西巴』？」李孝利还是觉得非常神奇，听了申圭鎭解释那是教会取的洗礼名「李『赫西巴』」（可能是源於Hephzibah）仍困惑不已，卓在勋偷笑(?)：「不是……我常常这样被误会。」



此集《No Back卓在勋》不到一周观看次数便破500万！观众都觉得两人互呛攻防太好笑，笑点超级密集！甚至敲碗两人正式合作一部综艺节目呢！



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻