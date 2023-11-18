「Netflix之子」宋江的兩部新劇！下週五先與金裕貞上演《與惡魔有約》，隔週再以「車賢秀」回歸《Sweet Home 2》

《與惡魔有約》、《Sweet Home 2》首播日只差一週！兩部作品都可以通過Netflix觀看～

宋江有「網飛親兒子」之稱，他曾主演Netflix原創劇《喜歡的話請響鈴》、《Sweet Home》，之後主演的tvN《如蝶翩翩》、JTBC《無法抗拒的他》&《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》等電視劇，也都於Netflix同步播出。而今年底（2023年），他的兩部新作品──《與惡魔有約》、《Sweet Home 2》，再次通過Netflix與觀眾們見面。

首先，是下週五（24日）首播的SBS新金土劇（週五、六）《與惡魔有約》‎。作品描述一夜之間失去能力的惡魔鄭九元（宋江 飾），與四面楚歌的財閥繼承人都到曦（金裕貞 飾）之間，簽訂契約婚姻的「異種」刺激同居羅曼史。此「高顏值組合」未演先轟動，粉絲們均期待這段奇幻的浪漫愛情故事將如何展開。

宋江曾‎透露‎：「在片場，我非常信任金裕貞。彼此諮詢關於表演上的問題，也得到很多建議。正因如此，鄭九元這個角色，變得更加完整了。」雖然宋江（1994年生）年長金裕貞（1999年生）五歲，但拍片時可是很依賴「童星大前輩」呢！

接著是下月（12月）1日上線的漫改續作‎《Sweet Home 2》‎。第2季的故事設定在3年後，感染已經擴及全世界，更出現未知的神秘現象、各種新角色及團體。主角們會如何克服重重難關，成為一大看點。

引領劇情的宋江飾演「‎車賢秀‎」，感染後靠著強大意志不變異，是成功的特殊感染者，身體能自行復原。第2季他將冒著成為實驗對象的危險，前往特殊災害基地，尋找解決怪物轉化問題的重要線索。

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