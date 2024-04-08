李多慧再登卓在勳熱門節目！在台灣學了「看屁啦」與三字經，又表白許光漢

正旅外來台的韓籍人氣啦啦隊，原樂天桃猿「Rakuten Girls」成員，現味全龍「Dragon Beauties」隊長李多慧，5日再登上卓在勳熱門YouTube頻道，還是全新節目《卓spatch》（仿「D社」《Dispatch》的「Takspatch」）。

主持人卓在動、金藝元與申圭鎮訪問了李多慧許多有關台灣的問題，台灣人聽了最有感且最搞笑的應該是髒話話題了，間她學到了什麼中文髒話，她回答「看屁啦」、「笑屁啦」，卓在勳問她有沒有更髒的，她壓低音量但也直言：「操他媽……」翻成韓語她就不敢說了，只能用韓語初聲暗示，旁邊申奎鎮一點就通：「C8○○○？」



李多慧解釋「操他媽」可以當作「食物很好吃」的最高級用，其他人頻頻稱讚她學得很好(?)。不過李多慧坦承自己有時候會裝作聽不懂中文，她舉了個例子，台灣工作人員曾開玩笑說：「她很有錢，叫她請客吧！」對方講中文以為她聽不懂，其實她都懂。申圭鎮替她抱不平：「那你怎不說『操他媽』 ? C8○○○！」然後瘋狂輸出「操他媽」逗樂李多慧。



卓在動問她有沒有滿意的中國男性（按：製作組把韓文字幕改成了「台灣」），她回答許光漢，金藝媛馬上出現激動反應表達同感。李多慧在台灣上其他節目也常常提到對許光漢的粉絲心，不過說很遺憾並未見過面。



另外，李多慧還說了一個趣事，說自己在台灣其實也沒有人追，且「朋友越來越少」，曾經把手機丟在台灣三天，結果拿回來後發現kakao Talk只有父母發訊息。申圭鎮默默的把手機遞給李多慧想要電話，李多慧：「沒關係，我喜歡一個人。」



節目中她也不諱言會從樂天轉隊味全的原因就是「隊長」一職，和先前她發文說明的一樣。



▼完整節目（轉隊話題8:40起，髒話13:38起，喜歡的男性16:24起，在台灣沒人追17:06起）



▼附上李多慧首次上卓在勳YouTube的《No Back卓在勳》一集



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