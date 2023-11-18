什麼？炸排骨居然要排1個小時才吃到！從釜山風靡到首爾，最新網紅小吃

聽說最近整個韓國都在風靡這個網紅小吃。

最近這道小吃熱潮從釜山刮到了首爾，備受食客們的喜歡，釜山「元祖店」門口更是大排長龍，經常排隊1小時都不一定能買到。 釜山最著名的「鐵桶市場」裡有一家「깡돼후」，現場排隊熱潮看成市場第一家，所有人都為了這口熱呼呼的美食。



對有著「中華料理胃」的我們來說，它並不陌生，其實就是「炸排骨」啦，店家將醃製好的豬排裹上一層均勻的麵粉，再放入油鍋中炸酥，撈起後剪成小塊，再配上店家自配的秘汁，就成了火爆人氣的「깡돼후」了，其實這也是「깡통시장 돼지갈비 후라이鐵桶市場油炸豬排骨」的簡稱。 口感酥脆、肉質鮮嫩、香味撲鼻， 妙就妙在不管是現炸出來的，還是冷掉的，甚至是隔夜後再加熱，味道都很絕，當然熱呼呼的時候最酥脆了，很多食客都表示口感非常像炸雞。



速食連鎖店「LOTTERIA」也推出了同款「炸排骨」，從賣相來看和原版很相似，但吃過的人都說除了有價格優勢之外，遠不如釜山那家美味，LOTTERIA的口感更像是「香酥雞」而非排骨。



最近去韓國旅遊的小夥伴，有機會的話一定要去釜山嚐嚐元祖「깡돼후」。

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