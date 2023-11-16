好評結局！媒體評價《閃亮的西瓜》「留下閃亮的青春和善良的影響力」

《閃亮的西瓜》14日寫下美好完結篇，不少網友評價催淚、不看可惜，隔日也有一家韓媒撰文給予高度肯定。

‎《SPOTV》撰文〈留下閃亮的青春和善良的影響力〉‎，首先說明《閃亮的西瓜》主題包含了愛情、友情、孝順與青春……等等，厲雲細膩的詮釋恩傑到了1995年看見爸爸李燦（崔顯旭飾）、媽媽清雅（申銀秀飾）的一連串情緒，並和記憶記憶製造團（Watermelon Sugar西瓜糖）一同組樂團，清新的青春帶給觀眾感動。



為戲練新技能、新語言

該文談到厲雲苦練吉他三個月，他與崔元英、徐令姬、崔顯旭、申銀秀等演員也為劇學習手語，薛仁雅還必須一人分飾兩角，完美消化演技。其實除了厲雲，崔顯旭也練了吉他，整個西瓜糖都得練，還必須演練上台表演的模樣，即便只是「對嘴」、「對手」都馬虎不得，薛仁雅也練了如何拉大提琴。

▼幕後花絮畫面，崔元英接受指導與手語老師受訪



▼無論西瓜糖或SPIN9都有經過一定的指導與練習，薛仁雅的大提琴也是



獨特的劇情設定

「透過時間旅行，和同齡父母以及父母的初戀相遇，獨特設定也打動了全年齡段的心。」除此之外，兒子孤軍奮戰阻止爸爸遭遇失聰事故、把在無聲世界被孤立的少女（媽媽）推向世界……這些特別的情節設定，加上演員們的熱情演出，提高觀眾投入度。



該文更讚許劇本自然的連結1995年與2023年兩個年代，還原那時的街景呈現出的影像美之外，使用了貫穿至今的名曲也讓各年齡層毫無距離感。《閃亮的西瓜》出現的經典老歌包括1992年發行的〈嫉妒〉、1961年發行的〈穿著黃色襯衫的男人〉。

▼1992年發行的〈嫉妒〉為同名電視劇OST，原唱劉承範，與《閃亮的西瓜》同期播出的《犬系戀人》主演車銀優也翻唱了







▼韓明淑1961年推出的〈穿著黃色襯衫的男人〉，至今仍經常在綜藝節目上聽見歌手或演員翻唱該曲，該曲今年也被《滾石》評選100大K-POP偉大歌曲





善良的影響力

「就像在最終話末尾用手語向大清雅打招呼的酒店服務人員，tvN首度推出無障礙製作發表會，以及為聾啞兒童舉行的捐款活動，都在降低手語的親近難度，改變了大眾認知、傳播了善良的影響力。」沒錯，tvN罕見的在《閃亮的西瓜》發表會請來了手語老師，也舉行了相關捐款活動為聽障兒童及其家人應援。

▼無障礙製作發表會線上直播畫面



▼捐款活動宣傳片



以上大致是《SPOTV》對《閃亮的西瓜》寫下的評語與感想，而你看完之後還有什麼特別的感想嗎？如果你還沒看，事不宜遲快點開吧，‎《閃亮的西瓜》光是劇名就有多重「癮喻」呢！



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