別看劇名就錯過了《閃亮的西瓜》！閃亮=鼓掌←→西瓜，寓意：為你閃亮的人生鼓掌

以溫馨家庭劇為開端，接著走入熱血的青春故事，描述CODA（Children Of Deaf Adults，聾人父母之聽人子女）少年穿越過去和同齡爸爸組樂團，《閃亮的西瓜》你看了嗎？

隨著口碑傳出，有些網友不禁感嘆「好險我沒錯過這部劇」、「如果因為劇名錯過這部劇就太可惜了」。那麼，還沒收看《閃亮的西瓜》的你，會想知道劇名的意思嗎？ 如果你Google或Naver《閃亮的西瓜》，官方網站與官方任何宣傳很少直接提及閃亮的西瓜究竟什麼意思，完整的意涵也要真正收看劇情才能知曉，但若有人覺得劇名太奇怪而錯過，那就太可惜了！（以下微微雷）



其實在首週花絮裡，飾演男主角「河恩傑」的厲雲，與飾演SPINE9主唱的iKON具晙會，與就率先透露了「閃亮」是指手語的「鼓掌」，手語比出閃閃發亮的樣子，就是鼓掌。而劇中會在第12集出現，河李燦（崔顯旭飾）本來直覺要拍手表達鼓掌，馬上想起來手語不是那樣比，要雙手舉起來轉動。看著李燦笑著比出「鼓掌」，以為失戀的尹清雅（申銀秀 飾）心裡那麼想：「不，我今天不會像你一樣『閃亮』的。」



▼花絮影片，3:18附近（已定位）



「西瓜」呢？西瓜的意思在前幾集已經暗示。尹清雅很喜歡墨西哥傳奇畫家芙烈達卡蘿（Frida Kahlo），很景仰不被疾病與任何痛苦打倒的她。芙烈達卡蘿其中一張畫作《Viva la Vida》畫的是一個個剖開的西瓜，據說是芙烈達卡蘿去世前8天所完成、是她的遺作。墨西哥產西瓜，西瓜對他們而言代表著富饒與生命，經常被用在亡靈節（Día de Muertos）相關的藝術創作上，芙烈達卡蘿畫下剖開的西瓜，有人說她是知道自己的生命即將終了才畫，而終了之前，她在上頭寫下了「Viva la Vida」──人生萬歲。



男主角河恩傑和河李燦組是從組樂團開始了熱血青春，第10集樂團因故改名，尹清雅就提供了idea「西瓜」：「她（芙烈達卡蘿）面對痛苦的樣子非常美麗，並且始終展現堅強的意志，即使人生不停折磨著她，她用一幅畫反擊了人生。」樂團名字最後採用英文再加點什麼便成了「Watermelon Sugar」，所以「閃亮的西瓜」也是指角色們的熱血青春。



更有趣的是，「西瓜」不止象徵「生命」、「人生萬歲」，當四名主演厲雲、薛仁雅、申銀秀與崔顯旭為宣傳到訪電台《Kiss The Radio》時，申銀秀除了向DJ Young K解釋「閃亮」和「鼓掌」的關聯外，還說了韓文「鼓掌」（박수）反過來唸就是「西瓜」（수박），這一說明讓Young K讚嘆不已，Young K還透露畫面外的工作人員也站起來鼓掌了。



▼節目影片3:11附近（已定位）



「閃亮的西瓜」簡單幾個字卻有多重雙關意涵，搭配劇情裡主角回到過去想藉由改變父母的人生改變自己的人生，絕對有各種的感動與啟發等著你探索，如果光看劇名就Pass，未免太可惜了 :)



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