好评结局！媒体评价《闪亮的西瓜》「留下闪亮的青春和善良的影响力」

《闪亮的西瓜》14日写下美好完结篇，不少网友评价催泪、不看可惜，隔日也有一家韩媒撰文给予高度肯定。

‎《SPOTV》撰文〈留下闪亮的青春和善良的影响力〉‎，首先说明《闪亮的西瓜》主题包含了爱情、友情、孝顺与青春……等等，厉云细腻的诠释恩杰到了1995年看见爸爸李灿（崔显旭饰）、妈妈清雅（申银秀饰）的一连串情绪，并和记忆记忆制造团（Watermelon Sugar西瓜糖）一同组乐团，清新的青春带给观众感动。



为戏练新技能、新语言

该文谈到厉云苦练吉他三个月，他与崔元英、徐令姬、崔显旭、申银秀等演员也为剧学习手语，薛仁雅还必须一人分饰两角，完美消化演技。其实除了厉云，崔显旭也练了吉他，整个西瓜糖都得练，还必须演练上台表演的模样，即便只是「对嘴」、「对手」都马虎不得，薛仁雅也练了如何拉大提琴。

▼幕后花絮画面，崔元英接受指导与手语老师受访



▼无论西瓜糖或SPIN9都有经过一定的指导与练习，薛仁雅的大提琴也是



独特的剧情设定

「透过时间旅行，和同龄父母以及父母的初恋相遇，独特设定也打动了全年龄段的心。」除此之外，儿子孤军奋战阻止爸爸遭遇失聪事故、把在无声世界被孤立的少女（妈妈）推向世界……这些特别的情节设定，加上演员们的热情演出，提高观众投入度。



该文更赞许剧本自然的连结1995年与2023年两个年代，还原那时的街景呈现出的影像美之外，使用了贯穿至今的名曲也让各年龄层毫无距离感。《闪亮的西瓜》出现的经典老歌包括1992年发行的〈嫉妒〉、1961年发行的〈穿著黄色衬衫的男人〉。

▼1992年发行的〈嫉妒〉为同名电视剧OST，原唱刘承范，与《闪亮的西瓜》同期播出的《犬系恋人》主演车银优也翻唱了







▼韩明淑1961年推出的〈穿著黄色衬衫的男人〉，至今仍经常在综艺节目上听见歌手或演员翻唱该曲，该曲今年也被《滚石》评选100大K-POP伟大歌曲





善良的影响力

「就像在最终话末尾用手语向大清雅打招呼的酒店服务人员，tvN首度推出无障碍制作发表会，以及为聋哑儿童举行的捐款活动，都在降低手语的亲近难度，改变了大众认知、传播了善良的影响力。」没错，tvN罕见的在《闪亮的西瓜》发表会请来了手语老师，也举行了相关捐款活动为听障儿童及其家人应援。

▼无障碍制作发表会线上直播画面



▼捐款活动宣传片



以上大致是《SPOTV》对《闪亮的西瓜》写下的评语与感想，而你看完之后还有什么特别的感想吗？如果你还没看，事不宜迟快点开吧，‎《闪亮的西瓜》光是剧名就有多重「瘾喻」呢！



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻