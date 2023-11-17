韓演員酒駕傷人還撒謊！母賣慘「兒子打工維生求放過」，受害人丟工作、加害人卻風光演話劇

某90年代生演員多次酒駕終於撞傷路人，但不僅不道歉還全程迴避受害人，一邊謊稱沒工作讓母親代為出面求情、一邊繼續出演知名話劇，只有受害人因傷丟掉工作。

據韓媒，演員A某去年11月25日凌晨酒駕追尾B某，當時B某正在停車等紅燈，因撞擊受傷無法繼續工作，坐副駕駛的B某女友也因韌帶撕裂需要2周治療。 A某此前已有多次酒駕前科，事發時酒駕行駛了2.8km，血液酒精濃度達到0.05%、足以吊扣駕照。

事發後1個月雙方見面商議和解，但A某沒有出席，自稱正在找工作沒有錢，由A某母親代為出面。 B某一開始理解A某難處，後來才發現被騙：A某隱瞞真實身份，從開始審理到現在一直有登台演出。



Photo by Gabe Pierce on Unsplash



B某向韓媒「韓國經濟」提供了雙方同意的錄音，其中A某母親一邊說「抱歉給您造成損害」一邊堅持維護兒子：「據說需要2周治療，這是需要辭職的事嗎？（我兒子）連工作都沒找到，現在靠打工勉強生活。 雖然很抱歉，但還是要（受害者）放過他啊，不然怎麼辦。 就當是救了一個年輕人吧。 」

最終雙方意見不一致未能達成和解。 今年8月10日，法院判處A某有期徒刑1年2個月、緩期3年執行，以及80小時社會勞動、40小時守法駕駛課程。

受害人對A某態度十分不滿，稱審理期間A某見到他就逃走、沒有一句問候或道歉；A某在審判前3天向裁判部提交了反省文，但受害人什麼都沒收到。受害人原本在舞台器械領域工作，需要整天站立和經常搬運重物，事故之後只能無奈辭職，但A某卻若無其事繼續演出。



Photo by Annie Gavin on Unsplash



A某現在出演的是擁有眾多粉絲的著名話劇，這次也請到不少知名演員。 今年初在首爾演出，目前在其他城市演出。

劇團人士表示不知A某酒駕，稱他應該是想隱瞞身份而非刻意欺騙，會敦促他對受害人道歉。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究