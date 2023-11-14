不畏成員退團風波，DKB月底回歸，日程預告照神秘出爐「究竟是誰？」

DKB正準備超高速的短時間第三次回歸，可惜成員TEO鬧出酒駕退團風波，不過團體回歸行程並未改變，將以全新的八人體制（E-CHAN、D1、GK、熙瓚、LUNE、准序、YUKU、諧利駿）登場。

其實在‎TEO酒駕退團‎後隔日，DKB所屬Brave娛樂便向媒體宣布，新專輯主打歌MV已在美國LA（洛杉磯Los Angeles）拍攝完畢，勇敢娛樂（Brave Entertainment）代表勇敢兄弟日前也親自在IG劇透一個拍攝場面。



昨（13日）日公開新專輯第七張迷你專輯名《HIP》，背景音樂即Hip Hop嘻哈風格，勇敢娛樂說明預告片設計是刻意帶著神秘氛圍，透露歌曲會是感性的嘻哈曲風，而專輯理念是要「擺脫他人視線與標準，包含DKB想要挖掘真正的自己並堅強茁壯的雄心壯志」。



今（14日），DKB公布了回歸日程表，圖上的人究竟是哪位成員引起了粉絲BB們的討論，有人說像LUNE也有人說像D1，YUKU、諧利駿也各有擁護者。



BBs trying to decipher which member this is: https://t.co/FXAXv30y26 pic.twitter.com/Lp2gqO3oZ7 — Dearest (@d1sungtopia) November 14, 2023

Bb's being confused who's the person behind this promotion scheduler,lmao brave was really good at hiding https://t.co/Q4ohF070dW — JM_2624 (@JM_18550) November 14, 2023

稍早，回歸當日FAN SHOWCASE（粉絲能參與的表演發布會）詳情亦公布。



DKB第七張迷你專輯《HIP》就在30日下午6時（港台時間5時）正式公開。

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