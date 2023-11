不畏成員退團風波，DKB月底回歸，日程預告照神秘出爐「究竟是誰？」

DKB正準備超高速的短時間第三次回歸,可惜成員TEO鬧出酒駕退團風波,不過團體回歸行程並未改變,將以全新的八人體制(E-CHAN、D1、GK、熙瓚、LUNE、准序、YUKU、諧利駿)登場。

其實在‎TEO酒駕退團‎後隔日,DKB所屬Brave娛樂便向媒體宣布,新專輯主打歌MV已在美國LA(洛杉磯Los Angeles)拍攝完畢,勇敢娛樂(Brave Entertainment)代表勇敢兄弟日前也親自在IG劇透一個拍攝場面。



昨(13日)日公開新專輯第七張迷你專輯名《HIP》,背景音樂即Hip Hop嘻哈風格,勇敢娛樂說明預告片設計是刻意帶著神秘氛圍,透露歌曲會是感性的嘻哈曲風,而專輯理念是要「擺脫他人視線與標準,包含DKB想要挖掘真正的自己並堅強茁壯的雄心壯志」。



今(14日),DKB公布了回歸日程表,圖上的人究竟是哪位成員引起了粉絲BB們的討論,有人說像LUNE也有人說像D1,YUKU、諧利駿也各有擁護者。



BBs trying to decipher which member this is: https://t.co/FXAXv30y26 pic.twitter.com/Lp2gqO3oZ7

Bb's being confused who's the person behind this promotion scheduler,lmao brave was really good at hiding https://t.co/Q4ohF070dW