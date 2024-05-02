朱智勛重傷靠最新技術續命！《支配物種》韓孝周事業成功的背後竟是因為痛失孿生姊妹！（EP.5– 6）

[有雷] 新科技題材《支配物種》朱智勛竟然成為韓孝周的實驗對象！身受重傷的朱智勛植入了韓孝周實驗室尚未試驗完成的最新技術，奇蹟似的恢復了。韓孝周投入培養肉的研究並非指出自於綠色環保意識，而是因為失去了最親的雙胞胎妹妹……

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尹自由（韓孝周飾）拜訪總理未果而折返，卻在接近公司時遭遇攻擊，雙方發生槍戰，貼身保鑣禹採耘（朱智勛飾）在過程中遭遇嚴重槍傷，失血過多的他被送到實驗室，尹自由與團隊以最新培養液注入他的身體搶救，在觀察數日後，禹採耘竟奇蹟似的復原，傷口也完美癒合，甚至他在戰時因歷經爆炸而失聰的左耳，因植入新芯片變得聽得見一般人無法聽見的超高頻率，讓他不得不戴上單耳降躁耳機。



禹採耘認為尹自由將自己當作實驗對象，甚至想要因此將技術推行上市大賺一筆，不過尹自由終於道出了自己投入培養肉研究的真正主因。大學時的她曾有個比自己更聰明的雙胞胎妹妹，卻罹患了類似人類的狂牛症，只能躺在病床上抽搐並因此離世。因此讓她決心研究出最先進技術的，並非想要稱霸肉類供應鏈，而是後悔無法救回妹妹的心情。



禹採耘雖是前總統派來就近調查尹自由的一顆棋子，但當他發現前總統的孫子，及現任總理（李熙俊飾）似乎對尹自由的BF集團以及尹自由別有用心，並且總理之父親更因為追求長生不老而出價希望買下BF集團所有技術，讓禹採耘開始懷疑前總統遭遇襲擊而被炸斷了雙腿，認為有內鬼外洩行程等，他所說的話是否為真？禹採耘開始有了自己的判斷。



不過經歷本次的事件之後，禹採耘前來應徵保鑣的動機已經不再被尹自由懷疑，兩人也多了一層信任感，另外禹採耘也與另一位保鑣不打不相識，兩人仍在調查之前與勒索病毒相關的內鬼金教授之死，發現他因妻子罹癌而時常出入病友團體，禹採耘與搭檔共同追逐可疑人物朴尚珉時，搭檔卻遇刺大量失血……



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