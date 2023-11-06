DKB主唱TEO酒駕被吊銷駕照，從今退出團體！本來11月要回歸還有台灣PEAK TIME演唱會

今（6）日午時有消息，DKB成員TEO因酒後駕駛被逮，公司Brave娛樂宣布其退出團體。

據各大媒體報導，DKB官咖公告，TEO上月30日酒駕被警方吊銷駕照，Brave娛樂認為酒駕沒有理由，和其討論過後，其亦接受意見「不能讓團體帶來傷害」，決定退出團體，團體今後以8人體制活動。



Brave娛樂也表示TEO正深刻反省，公司也痛感嚴重性及責任感，會加強旗下藝人管理，「讓粉絲操心了，再三表達歉意」。TEO隨後也發布手寫道歉信（僅官咖會員可觀看）。



DKB原本預定‎本月要「超高速回歸」，是6月以來第三次回歸‎，今後DKB將以8人體制（D1、E-CHAN、GK、熙瓚、LUNE、准序、YUKU、諧利駿）重新活動。





據《D社》（Dispatch）報導，TEO本身是主唱，酒駕退團為DKB 11月的回歸帶來麻煩，已編好的舞蹈、錄好的歌曲都得修改，而MV則在沒有TEO的情況下結束了拍攝。另外預定在本週11日與VANNAER舉行的「AWESOME STAGE」演出，還有25日在台舉行的「PEAK TIME高雄感恩場」演唱會，DKB理應就是8人體制，台灣PEAK TIME主辦單位已發出公告。



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