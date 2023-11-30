「What The Hell !」DKB改制8人攜嘻哈舞曲強烈回歸！隊長D1坦言「忙到無法慌張」

今（30）日下午，男團DKB（E-CHAN、D1、GK、熙瓚、LUNE、YUKU、准序、諧利駿）於首爾廣津區建國大學新千年紀念館舉行迷你七輯《HIP》Showcase（發行表演秀）。

這是DKB自8月推出迷你六輯改版專《WE LOVE YOU》後，時隔3個月高速回歸，此次回歸準備期間，遺憾的發生了陣中主唱TEO因酒駕退團事件，據‎《TVDaily》報導，成員們面對重組成8人團，相當坦率表達心境。



隊長D1坦言：「說實話我們也很慌張，但好像真的忙到無法感受那種心情。」透露準備回歸之外還有《PEAK TIME》演唱會、活動舞台等等，所以成員們要嘛就是把舞台修正成8人版本，要嘛就是重新錄音，每個人都很忙碌，最後表達試著轉念讓壞事變轉機，彼此間加油打氣認真準備。



另一名隊長E-CHAN則說DKB最大魅力就是團隊合作、舞台上的高昂能量與狀態，「就算變成8人體制，（能量）也不會消失，會更加努力展現比以往更強的團隊精神和能量」。



LUNE也表達：「雖然發生了不光彩的事情，但我們8個人會以完美的舞台報答大眾和粉絲們。」熙瓚則笑稱：「上次說我們是95分，但現在是100分了！加了5分是100分的DKB。」



《HIP》主打歌〈What The Hell〉MV已在稍早港台時間5點公開，嘻哈舞曲搭上強烈的視覺效果頗受讚賞，留言裡不少網友表示「很適合」、期待撕裂舞台的表演。



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