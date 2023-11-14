超強新人男團ZEROBASEONE出道僅四個月創「雙百萬」佳績

藉選秀節目《Boys Planet》出道的大勢五代男團ZEROBASEONE（ZB1），6日發行的生涯第二張專輯，迷你二輯《MELTING POINT》成績再破百萬銷售。
ZEROBASEONE 7月以迷你一輯《YOUTH IN THE SHADE》出道，首日銷量高達124萬，出道即成為K-POP史上第一個出道專輯銷量破百萬的團體。初動量（販售一週之量）共182萬，數字相當驚人。
[HT] ZEROBASEONE (@ZB1_official) 1st Mini Album <YOUTH IN THE SHADE>— KOREAN SALES (@koreansales_twt) July 16, 2023
DAY 1: 1,240,700
DAY 2: 0,062,002
DAY 3: 0,043,840
DAY 4: 0,079,974
DAY 5: 0,100,092
DAY 6: 0,015,072
DAY 7: 0,280,348
TOTAL: 1,822,028 #ZEROBASEONE #ZB1 #제로베이스원 pic.twitter.com/8bnuqywFFI
ZEROBASEONE上週發行《MELTING POINT》，首日就賣出145萬，突破了上張專輯首日成績，累計至12日，初動量七日共銷售213萬，成績進步亦相當驚人。
[HT] ZEROBASEONE (@ZB1_official) 2nd Mini Album <MELTING POINT>— KOREAN SALES (@koreansales_twt) November 12, 2023
DAY 1: 1,458,089
DAY 2: 0,139,023
DAY 3: 0,071,149
DAY 4: 0,088,362
DAY 5: 0,145,793
DAY 6: 0,089,945
DAY 7: 0,138,991
TOTAL: 2,131,352 #ZEROBASEONE #ZB1 #제로베이스원 pic.twitter.com/byqj6PDpOb
▼以上述據根據韓國最大唱片銷量統計網站Hanteo排行榜（Hanteo Chart，俗稱H榜），藍色為首張專輯數據，綠色為新專輯數據
另外據全球最大音樂串流平台Spotify透露，此張新專輯主打歌〈CRUSH〉播放量已破201萬，而包括其他收錄曲在內，全張專輯歌曲累計破587萬次播放。
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