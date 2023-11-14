超強新人男團ZEROBASEONE出道僅四個月創「雙百萬」佳績

藉選秀節目《Boys Planet》出道的大勢五代男團ZEROBASEONE（ZB1），6日發行的生涯第二張專輯，迷你二輯《MELTING POINT》成績再破百萬銷售。

ZEROBASEONE 7月以迷你一輯《YOUTH IN THE SHADE》出道，首日銷量高達124萬，出道即成為K-POP史上第一個出道專輯銷量破百萬的團體‎。初動量（販售一週之量）共182萬，數字相當驚人。



ZEROBASEONE上週發行《MELTING POINT》，首日就賣出145萬，突破了上張專輯首日成績，累計至12日，初動量七日共銷售213萬，成績進步亦相當驚人。



▼以上述據根據韓國最大唱片銷量統計網站Hanteo排行榜（Hanteo Chart，俗稱H榜），藍色為首張專輯數據，綠色為新專輯數據



另外據全球最大音樂串流平台Spotify透露，此張新專輯主打歌〈CRUSH〉播放量已破201萬，而包括其他收錄曲在內，全張專輯歌曲累計破587萬次播放。



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