【韓網熱門】韓媒報導：「超人氣」ILLIT如何成為10代所追求的美！遭全網反感

日前，有韓媒以「『超人氣』ILLIT如何成為10代所追求的美」為題發佈了一篇文章，沒想到在theqoo裡遭到了網友們的群嘲。

原記者寫道：「《Magnetic》舞蹈challenge已經超越了網路平台，在中國、西班牙、美國、德國、澳大利亞等全球範圍內以舞流行起來。 這是因為舞台上ILLIT展現出的『超真實』形象激發了同齡人心中對於追求自我美的渴望。 Moka的造型在美妝網紅之間也備受歡迎。 她在音樂節目舞台上完美地演繹了「赫多雷」風格（利用蕾絲面料作為髮箍、髮帶），Moka的出道show直擊影片點擊量超過了一百萬。 這個造型在青少年之間尤其受到歡迎。 」



韓國網友評論：

1. 10代領袖是IVE

2. 我周圍的人都只聽歌，根本不知道歌手是誰

3. 記者是收錢了吧，廣告的味道太明顯了

4. 頭巾髮箍？誰追求？？

5. 聽說歌曲排名很高，但到現在都不知道她們是誰

6. ILLIT和TWS的手法很像，利用SNS迅速傳播訊息，提高特定成員的影片點擊率，抬高音源成績，製造「歌好聽」、「國小生最愛」、「人氣實感」這種輿論話題，反正依舊是盜版NewJeans

7. 我認可歌確實不錯，但是她們在10代裡根本沒人氣啊，10代是IVE和NewJeans

8. 赫多雷風格，我也是第一次聽說

9. 追求美？10代追求的不是IVE嗎？

10. 太土了

11. 網路水軍也太多了，太噁心了，真的

12. HYBE啊，就是因為你們老搞這種手段才會被罵，不能老實待著嗎

13. 10代很忙的，沒功夫追求美

14. HYBE真的很垃圾

15. 又是一場輿論遊戲啊

16. ILLIT最大的黑粉是HYBE吧

17. 我們只是單純喜歡這首歌而已

18. 她們明顯是歌紅團不紅

19. 就因為HYBE老喜歡操控輿論，越來越讓人反感她們了

20. 她們唱LIVE的時候其中有一個太爛了，完全嚇到我了，雖然長得確實不錯，大蝴蝶結配蓬蓬裙，誰會追求這類造型？

21. 頭巾髮箍，是房時爀的審美吧

22. 繼續搞輿論遊戲的話，剩下的那點好感也沒有了

原文：https://theqoo.net/square/3211001422

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