韓國也關心台灣地震！Super Junior圭賢繁體中文關心ㅠㅠ GYUBIN、15時泰彬、TRI.BE Jia公開問候
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韓國也關心台灣地震！Super Junior圭賢繁體中文關心ㅠㅠ GYUBIN、15時泰彬、TRI.BE Jia公開問候

明星   2024年4月4日   星期四11:45   草莓  

（封面圖源：weverse@KYUHYUN截圖、Threads@antenna_official截圖）

昨（3）日台灣發生了自1999年921大地震以來，相隔25年的大地震，鄰國都紛紛關心包括韓國，「Taiwan」、「台灣地震」因此登上韓國X（Twitter）熱門關鍵字。一些藝人也發言關懷台灣粉絲的情形，讓遠在台灣的粉絲感到相當動容。

（圖源：X截圖）（圖源：X截圖）

Super Junior圭賢在個人的weverse上發表了一段文字：「親愛的KYUpiter、ELF，今天看到台灣地震的新聞後很擔心，希望大家都平安無事，一切安好，太心疼了……」圭賢特別用繁體中文發言，台灣KYUpiter與ELF無不感受一股暖流，隨即在底下留言報平安。
（圖源：weverse@KYUHYUN截圖）

除了圭賢，出道不久就在海外包含台灣累積名氣的17歲Solo歌手GYUBIN，與去年曾以‎15時（15點）一員參賽《PEAK TIME》的泰彬（曾為BLK成員，現為TBIK成員）都在Threads或IG公開關心台灣。而身為台灣人的TRI.BE成員Jia，在X公開發文要大家注意安全。

▼GYUBIN：「看到地震新聞，很擔心台灣的每個人，希望沒有人受傷。」「台灣！！大家都還好嗎？看到地震新聞後很擔心，希望沒有人受傷！！」
（圖源：Threads@baggyubin73截圖）（圖源：IG@baggyubin73截圖）

▼TBIK 泰彬：「聽說台灣發生了大地震，大家都還好嗎？要注意身體。」
（圖源：IG@imtaebeen截圖）（圖源：IG@imtaebeen截圖）

▼TRI.BE Jia

據IG、X還有Threads網友分享，DKB熙瓚YUKU與E-Chan、SEVENUS熙宰與IREAH、MAMAMOO頌樂、ILY:1 HANA、Dreamcatcher韓東，還有同為台灣人的TWICE子瑜、& TEAM NICHOLAS（王奕翔）、(G)I-DLE舒華，也都在與粉絲互動的App bubble（泡泡）或fromm上表達關心。

最後藉此提醒台灣讀者們，務必留意周遭狀況以及自身身心，即便身體沒有受傷，內心受到的驚嚇都要尋找出口，必要時一定要向外尋求協助:)，天佑台灣。

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