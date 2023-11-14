不畏成员退团风波，DKB月底回归，日程预告照神秘出炉「究竟是谁？」

DKB正准备超高速的短时间第三次回归，可惜成员TEO闹出酒驾退团风波，不过团体回归行程并未改变，将以全新的八人体制（E-CHAN、D1、GK、熙瓒、LUNE、准序、YUKU、谐利骏）登场。

其实在‎TEO酒驾退团‎后隔日，DKB所属Brave娱乐便向媒体宣布，新专辑主打歌MV已在美国LA（洛杉矶Los Angeles）拍摄完毕，勇敢娱乐（Brave Entertainment）代表勇敢兄弟日前也亲自在IG剧透一个拍摄场面。



昨（13日）日公开新专辑第七张迷你专辑名《HIP》，背景音乐即Hip Hop嘻哈风格，勇敢娱乐说明预告片设计是刻意带著神秘氛围，透露歌曲会是感性的嘻哈曲风，而专辑理念是要「摆脱他人视线与标准，包含DKB想要挖掘真正的自己并坚强茁壮的雄心壮志」。



今（14日），DKB公布了回归日程表，图上的人究竟是哪位成员引起了粉丝BB们的讨论，有人说像LUNE也有人说像D1，YUKU、谐利骏也各有拥护者。



BBs trying to decipher which member this is: https://t.co/FXAXv30y26 pic.twitter.com/Lp2gqO3oZ7 — Dearest (@d1sungtopia) November 14, 2023

Bb's being confused who's the person behind this promotion scheduler,lmao brave was really good at hiding https://t.co/Q4ohF070dW — JM_2624 (@JM_18550) November 14, 2023

稍早，回归当日FAN SHOWCASE（粉丝能参与的表演发布会）详情亦公布。



DKB第七张迷你专辑《HIP》就在30日下午6时（港台时间5时）正式公开。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻