《無法抗拒的他》將翻拍日版！韓網傳飾演渣男「朴宰彥」的是橫濱流星，引發熱烈討論

《無法抗拒的他》改編自同名漫畫，講述認爲戀愛很麻煩很享受曖昧的男主角朴宰彥（宋江 飾），跟由於曾遭出賣而不再相信愛情但仍想戀愛的女主角劉娜比（韓韶禧 飾）之間的超現實主義浪漫愛情故事，2021年播出時有著超高討論度。

近日，韓國論壇theqoo傳出《無法抗拒的他》將要翻拍成日版，不過...男主角人選不是原作參考的角色坂口健太郎。飾演渣男「朴宰彥」的是2009年出道的橫濱流星，女主角的人選目前則還沒曝光。而橫濱流星在《初戀那一天所讀的故事》飾演不良高中生「由利匡平」開始打開知名度，之後陸續出演《我們的愛情不正常》、《打扮的戀愛是有理由的》、《DCU》等劇。





（延伸閱讀：《無法抗拒的他》原作漫畫家透露外形參考對象：是太妍和坂口健太郎）

消息一公開也引發熱烈討論，網友：「流星好啊」、「比起長得像宋江，更適合那個角色，慵懶性感的壞男人的感覺」、「隨著髮型不斷改變形象～好帥啊」、「太適合了...」、「哦，和宋江不一樣，形象很適合」、「我看了這個人出演的日劇，想起SEVENTEEN的Joshua」、「演技也不錯，很好」、「原來有長這樣子的孩子啊」、「他脖子上掛着的合格項鍊」、「有點像是黑化的宋江」等等。



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