《無法抗拒的他》原作漫畫家透露外形參考對象：是太妍和日本男星

人氣韓劇《無法抗拒的他》日前剛剛落幕，原作漫畫作者正瑞對於男女主人公的創作有話要說。

劇版《無法抗拒的他》中小花韓韶禧和小鮮肉宋江的完美演繹讓觀眾們看到了一對高顏值CP，兩人也隨著電視劇話題度的高漲而人氣直升。 日前，原作漫畫的作者公開了創作漫畫角色時參考的明星，知道真相的粉絲相當意外。



▲NAVER《無法抗拒的他》、原作漫畫截圖、JTBC《無法抗拒的他》

被問及創造「劉娜比」和「朴宰彥」時有沒有實際人物的原型時，正瑞透露沒有特定的人設，但角色外形參考了少女時代太妍和日本男明星坂口健太郎。 對於宋江和韓韶禧的演繹，正瑞也表示「還原度驚人」。 漫畫裡的劉娜比五官精緻，眼睛又圓又大，整個人的氣質和黑髮太妍非常相似。





▲NAVER《無法抗拒的他》

對於漫畫原作者公開的人物外型參考，也引發了網友們熱烈的討論，紛紛留言表示：「本來沒覺得，原作者一說真的感覺是太妍」、「五官很像」、「好像大概懂得了是哪種感覺」等。

此外，《無法抗拒的他》雖然改編自同名漫畫，但和原作的結局大不同。 原作裡朴宰彥沒有因為劉娜比而改掉花心，依舊是海王，劉娜比另結新歡。 而劇版大改動，朴宰彥「渣男從良」，劉娜比成為了他的唯一，兩人迎來了幸福大結局。

「首圖：ig@taeyeon_ss、《無法抗拒的他》原作漫畫」

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