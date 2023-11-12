《无法抗拒的他》将翻拍日版！韩网传饰演渣男「朴宰彦」的是横滨流星，引发热烈讨论

《无法抗拒的他》改编自同名漫画，讲述认爲恋爱很麻烦很享受暧昧的男主角朴宰彦（宋江 饰），跟由於曾遭出卖而不再相信爱情但仍想恋爱的女主角刘娜比（韩韶禧 饰）之间的超现实主义浪漫爱情故事，2021年播出时有著超高讨论度。

近日，韩国论坛theqoo传出《无法抗拒的他》将要翻拍成日版，不过...男主角人选不是原作参考的角色坂口健太郎。饰演渣男「朴宰彦」的是2009年出道的横滨流星，女主角的人选目前则还没曝光。而横滨流星在《初恋那一天所读的故事》饰演不良高中生「由利匡平」开始打开知名度，之后陆续出演《我们的爱情不正常》、《打扮的恋爱是有理由的》、《DCU》等剧。





（延伸阅读：《无法抗拒的他》原作漫画家透露外形参考对象：是太妍和坂口健太郎）

消息一公开也引发热烈讨论，网友：「流星好啊」、「比起长得像宋江，更适合那个角色，慵懒性感的坏男人的感觉」、「随著发型不断改变形象～好帅啊」、「太适合了...」、「哦，和宋江不一样，形象很适合」、「我看了这个人出演的日剧，想起SEVENTEEN的Joshua」、「演技也不错，很好」、「原来有长这样子的孩子啊」、「他脖子上挂着的合格项炼」、「有点像是黑化的宋江」等等。



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