「想看續集」呼聲最高11部韓劇！從《模范計程車》到《MOVING 異能》，網哀求：「這一部已經等了7年！」

好看的劇總是讓人停不下來，尤其臨近劇終時，既想快點看到大結局又不捨得看完，真是矛盾到不行！每到這時就格外希望製作第二季第三季，大家心中是不是也有同樣想法呢？

最近有韓國網友分享了自己最想看下一季的11部劇集，其中有一些已經宣佈製作續集，另一些雖然完結已有段時間、評價也很好，卻仍然遲遲沒由確定的消息，讓人十分心焦...... 一起來看這裡有沒有你心中的寶藏呢：

1. 《模範計程車》

第一部2021年播出、第二部今年4月完結，劇情反映社會焦點事件、機智有趣又痛快淋漓，讓人追起來欲罷不能！已宣佈製作第三季，編劇表示彩虹運輸5人組缺一不可，主角李帝勳也強烈願意繼續出演！



2.《MOVING 異能》

這部劇可謂Disney+在韓國的「起死回生」之作，有人氣網漫原著保障劇本品質，加上趙寅成、韓孝周、柳乘龍等大咖明星的號召力，完結後超多人都在敲碗第二季！目前雖然還沒給出官方消息，但作家和Disney+高層都明確表示有拍續集的想法！



3. 《屍戰朝鮮》

很多人開始用Netflix看韓劇應該都是因為這部劇！導演金成勛與編劇金銀姬均表示過製作第三季的可能性，唯Netflix至今尚未表態製作與否。



4. 《熱血司祭》

2019年開播後好評如潮，經過多次籌劃和推翻，有望在明年看到第二季啦！



5.《Sweet Home》

第一部2020年播出反響不俗，去年6月宣佈同時製作第二季和第三季，其中第二季12月1日即將上架，不必多說，追就對啦！



6. 《魷魚遊戲》

編劇兼導演黃東赫拍第一部時壓力大到掉了6顆牙齒，導致沒人敢催他第二部的劇本XD最近終於宣佈將在11月22日公開第二季，除原班人馬李政宰、魏嘏雋、孔劉、李炳憲之外，還有新加入的任時完、朴成勳，讓人無限期待！



7. 《Signal 信號》

這部劇開播時還是2016年，一轉眼已過去6年，編劇金銀姬終於在今年10月透露第二季劇本已經快要寫完，很快就會回歸！



8. 《盜賊之歌》

這部劇今年9月才上架第一季，話題性排行榜一度僅次於《MOVING 異能》，也讓不少人敲碗製作第二季！



9. 《殭屍校園》

去年1月公開後再次令全球觀眾看到韓國拍殭屍題材的實力！續集裡4位主演朴所羅門、趙怡賢、尹燦榮、朴持厚全部回歸，目前已開始製作，有望今年內與全球觀眾見面！



10. 《浪漫醫生金師傅》

目前已播完三季，雖然編劇對於是否拍第四季沒有給出確切回答，但結尾尹書靜回歸石垣醫院，似乎是為續篇埋下開放性的伏筆！



11. 《弱美男英雄Class 1》

去年11月上線後收穫不少好評，今年下半年製作第二季，厲雲也將加入、與朴志訓飾演的主人公「燕施恩」一起引領劇情發展。



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