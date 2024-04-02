互別苗頭？柳俊烈新畫報公開，韓韶禧也Po畫報照還有「只走花路」與蝴蝶

柳俊烈與韓韶禧從交往到分手短短兩個禮拜，加上柳俊烈前女友惠利，三人「換乘風波」戰火也延燒兩個禮拜，甚至今（2）日都還未停歇。
柳俊烈與韓韶禧30日分手，才過三天，柳俊烈方今日便公開全新時尚雜誌畫報照，且表示在出道後難得一段休息期後，已準備好回到片場工作，還預告很快就有新作Netflix影集《The 8 Show》推出。柳俊烈個人IG也發布相關照片，是換乘風波後首度更新IG。
沒多久，韓韶禧也在個人IG發布畫報照，疑似在互別苗頭，後續又發布出一系列照片，夾著一張寫著「以後只會走花路」蛋糕照。「以後只走花路」，不禁讓人聯想台灣藝人大S（徐熙媛）上月針對前夫汪小菲的指控所寫的最後一句話：「從這一秒起，你是鏡花水月，而我，只走花路。」當時韓媒曾爭相報導。
*延伸閱讀：每個人都在說「花路」，但你知道這句是從哪裡來的嗎？ 答案非常意外哦！
而韓韶禧文中的蝴蝶符號與一張被蝴蝶簇擁的照片，亦讓人聯想她在《無法抗拒的他》的角色「娜比」（音同蝴蝶），劇中情節娜比慘遭前男友狠狠傷害，後來遇到刺著蝴蝶紋身的海王「朴宰彥」（宋江飾演）。
韓韶禧在宣布與柳俊烈分手時，也曾在部落格上傳出知名好萊塢影星Nicole Kidman（妮可基嫚）與Thomas Cruise（湯姆克魯斯），離婚後當眾手舞足蹈的知名Meme（迷因、哏圖），極具諷刺意味。圖片目前已刪除。
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