朴敘俊&韓韶禧主演Netflix《京城怪物》12/22上線！首支預告震撼公開，海報氣氛陰森恐怖

Netflix今日宣佈，全新劇集《京城怪物》將於12月22日公開第1部、明年1月5日公開第2部，預告片中朴敘俊和韓韶禧持槍戒備、牽手奔跑，地下醫院和怪物出沒的氣氛令人超緊張！

Netflix在Geeked Week線上活動公佈了《京城怪物》海報及上線日期預告。 影集將分為兩部播出：前七集於2023年12月22日上線，最後三集則在2024年1月5日推出。

海報影像瀰漫著不祥的色彩，穿戴防護服和防毒面具的配槍武裝人員站成兩排，守衛著中間的搬運車，令人好奇車內究竟藏有什麼，這家醫院又隱藏著什麼秘密。



《京城怪物》以時代黑暗達到頂峰的1945年春天為背景，在京城（首爾前身）籠罩著神秘氣息的甕城醫院中，一位企業家和一名偵探奮勇求生，對抗從人類貪婪中孕育而出的怪物。

預告片中，朴敘俊飾演的典當鋪老闆「張泰尚」和韓韶禧飾演的尋人偵探「尹采玉」持槍前行、眼神流露複雜感情，隨後又牽手奔跑，氣氛十分緊張。



《京城怪物》由《浪漫醫生金師傅》、《家人之間》姜銀璟編劇與《金牌救援：Stove League》鄭棟允導演合作打造，出演陣容除朴敘俊、韓韶禧之外還有金秀炫、金海淑、趙漢哲、魏嘏雋等。



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