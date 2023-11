10CM連兩週來台灣開唱，唱了〈浪子回頭〉又唱了〈如果可以〉，韋禮安回覆啦～！

10CM(權正烈)上月28日赴台灣高雄於「2023 ISLAND's」音樂生活節表演,本月4日又在台灣台北開專場,兩次帶來不同的台灣歌手歌曲表演。

「ISLAND's」上,10CM自彈自唱茄子蛋的台語歌〈浪子回頭〉,一開口就引發尖叫聲,唱完歡呼聲更是不斷。觀眾都對他「很台」的選歌感到又驚又喜,也對他的台語發音稱讚不已,不少網友更體認到「台語真的和韓語比較接近」,網路留言如「聽到是台語歌馬上起雞皮疙瘩」、「哇靠好扯,好台喔」、「果然韓國人唱台語比中文適合」、「台語明明跟韓文更像,韓國人們多多參考台語歌」。



▼此影片破千轉發,影片還可以聽見,他開口不久就有觀眾吶喊:「不可能──」



「Just 10CM Tour in Taipei」10CM專場演唱會,他獻唱了韋禮安〈如果可以〉,今(7)日下午也在IG上傳了一小段後台練習影片,並標記韋禮安本人。由於本週末換韋禮安開演唱會,讓粉絲好奇起他們是不是要合作舞台了!有粉絲敲碗「有沒有可能出現在韋禮安這週的演唱會」,不過底下其他粉絲回覆行程撞期,看來是不可能了,但未來可說不定!因為韋禮安稍早回覆了!韋禮安回覆「Thanks for the cover」,也用一些表情符號表達贊同。



希望有朝一日真的能看見兩位歌手跨海合作啊!或是10CM與茄子蛋!如果有機會再聽聽10CM挑戰更多台灣歌曲,那也很幸福是吧?

