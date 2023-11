10CM连两周来台湾开唱，唱了〈浪子回头〉又唱了〈如果可以〉，韦礼安回覆啦～！

10CM(权正烈)上月28日赴台湾高雄於「2023 ISLAND's」音乐生活节表演,本月4日又在台湾台北开专场,两次带来不同的台湾歌手歌曲表演。

「ISLAND's」上,10CM自弹自唱茄子蛋的台语歌〈浪子回头〉,一开口就引发尖叫声,唱完欢呼声更是不断。观众都对他「很台」的选歌感到又惊又喜,也对他的台语发音称赞不已,不少网友更体认到「台语真的和韩语比较接近」,网路留言如「听到是台语歌马上起鸡皮疙瘩」、「哇靠好扯,好台喔」、「果然韩国人唱台语比中文适合」、「台语明明跟韩文更像,韩国人们多多参考台语歌」。



▼此影片破千转发,影片还可以听见,他开口不久就有观众呐喊:「不可能――」



231028 ISLAND's LA RUE MUSIC & ARTS FESTIVAL



茄子蛋 - 浪子回頭 cover by 10cm



-

pic.twitter.com/0jnr3qQn9M — 재이재이 (@JJWU_) October 28, 2023

「Just 10CM Tour in Taipei」10CM专场演唱会,他献唱了韦礼安〈如果可以〉,今(7)日下午也在IG上传了一小段后台练习影片,并标记韦礼安本人。由於本周末换韦礼安开演唱会,让粉丝好奇起他们是不是要合作舞台了!有粉丝敲碗「有没有可能出现在韦礼安这周的演唱会」,不过底下其他粉丝回覆行程撞期,看来是不可能了,但未来可说不定!因为韦礼安稍早回覆了!韦礼安回覆「Thanks for the cover」,也用一些表情符号表达赞同。



만년이 지나도 변하지 않는 게 있어.ᐟ

권정열.. pic.twitter.com/zSJpsS02NU — ,정열 (@10CM_Yellow) November 5, 2023

希望有朝一日真的能看见两位歌手跨海合作啊!或是10CM与茄子蛋!如果有机会再听听10CM挑战更多台湾歌曲,那也很幸福是吧?

