崔智友以驚悚作品回歸大螢幕《New Normal》！笑談三歲女兒「外貌和媽媽還有很大的差距」

日前SBS電台節目邀請正推出大螢幕新作品《New Normal》的凍齡女神崔智友成為嘉賓，

崔智友笑稱上一次上電台節目都記不得是多久前的事了，感覺是嶄新的體驗。她表示因為照顧孩子們所以也沒能收聽廣播，還自曝準備懷孕時曾經有好長一段時間必須往返醫院，她倒是還記得在往返醫院途中開始收聽電台節目，長達一年多的時間。



本次崔智友所主演的新電影《New Normal》出自於《鬼病院：恐怖直播》導演鄭凡植之手，她卻表示自己平時沒辦法收看恐怖電影，不過導演卻聯絡了她，表達希望與她合作，並且覺得崔智友會是觀眾們意想不到的人選，這讓崔智友相當開心，也很期待自己演出這一類的題材作品會呈現什麼樣的風貌。崔智友也聊起拍攝驚悚電影讓她越來越上手，漸入佳境。她也大力稱讚片中與她搭配的年輕演員，雖是電影新手但卻表現得很出色。



談起她3歲的女兒，崔智友說女兒話很多停不下來，也不知道去哪學來這麼多話，而問到女兒的外表時，崔智友則開玩笑地表示「和媽媽還有很大一段差距」，被問到會不會讓女兒成為藝人呢？她則表示，若女兒自己有這樣的想法她並不會勸阻，在這方面有才華的話，她應該不會反對。美貌與外型始終如一的她，也透露了自己保養的秘訣，她表示自己長期從事演藝活動，完全沒有吃消夜的習慣，除非特別想吃消夜，不然一般都不吃。崔智友也相當享受跟孩子玩樂的時光，哄他們入睡後來一瓶啤酒，讓她感到相當滿足。

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