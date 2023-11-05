車學沇不參與VIXX回歸！沒退團卻5年缺席組合活動，粉絲不滿：「沒資格當隊長、幹脆退團」

VIXX所屬社今日宣佈VIXX將在11月21日發行迷你五輯《CONTINUUM》，隊長N（車學沇）不參與新歌活動，以LEO、KEN、HYUK三人形式回歸。

車學沇也在粉絲官咖PO出手寫信向粉絲致歉，但沒有說明具體原因：「和成員們做了長時間的商議，最終還是無法作為VIXX隊長N參與這次活動，再一次讓滿懷期待的粉絲們失望了，很抱歉。」

「這段時間因為我而操心的星光們，一直把我視為VIXX大哥的LEO、KEN、HYUK，真心感謝和抱歉。 雖然無法參與這次專輯活動，但會祈願VIXX和星光們書寫新的美麗回憶，全心全意為大家應援。 我的20代全部被VIXX填滿，現在進入30代，依然沒有忘記我的根在VIXX，會努力以最好的面貌報答大家。」



車學沇雖然沒有退團，但在2018年4月等正規四輯之後已有5年沒有參加VIXX活動。 2019年3月服兵役，2020年10月退役後陸續出演tvN電視劇《MINE》和《邪惡與瘋狂（Bad and Crazy）》、MBC電視劇《還有明天》和《朝鮮律師》，今年又參演tvN正在播出的新劇《無人島的DIVA》。







2020年車學沇離開Jellyfish簽約51K時，曾表示會和成員們互相應援，如有機會作為VIXX一起活動會盡全力參與。



對於車學沇的發言，韓網友認為十分不妥：「5年太過分了吧？」 「好自私」「不想當偶像了吧」「這樣有自個當隊長嗎？」 「作為VIXX粉絲，拜託你這樣的成員還是退團吧」。



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